Kubalík? Jedno z největších zklamání sezony, píší v zámoří. Český střelec se ale dočkal i zastání

Nedávno dal tři zápasy po sobě gól. Dominik Kubalík ale dobře věděl, že ještě nemá vyhráno. Že z náročné sezony, v níž zůstává za očekáváním a musí se vypořádávat s neveselými okolnostmi, se rázem nestane totální brnkačka. "Doufejme, že se to trošku otočí," prohodil nesměle v rozhovoru pro hokej.cz. Neotočilo, určitě ne o 180 stupňů, a tak uznávaný web The Athletic zařadil českého kanonýra mezi největší zklamání dosavadního průběhu sezony. Proč to "Kubaldovi" nepadá?

Když Kubalík koncem ledna skóroval ve třech mačích za sebou, byl to záblesk nedávné minulosti, kdy sázel soupeřům jednu branku za druhou. Vždyť rychleji metu 30 přesných zásahů v NHL pokořila jen sedmička aktivních plejerů. Mezi nimi superhvězdy Alex Ovečkin, Auston Matthews nebo Sidney Crosbyho.

Byla to také jiskřička naděje, že plzeňský šutér se konečně probudil. A všem pochybovačům ukáže, že náleží mezi střeleckou extratřídu. Zdolat třicítku za pouhých 68 partií? To přece nemohla být náhoda. nebo nějaký výkřik do tmy. Mezi velikány těžko proklouznete díky polibku paní Štěstěny. Musíte na to mít.

A nebo ne? Kubalíkův současný útlum ukazuje, že dost možná bylo předčasné řadit šestadvacetiletého Západočecha mezi největší ofenzivní přísliby v sestavě Blackhawks. Třeba ten sympaťák s ovečkinovskou osmičkou na zádech není takové terno, jak naznačila mimořádná nováčkovská sezona, v níž kandidoval na Calder Trophy.

Jistě, pro český hokej by to byla nemilá zpráva. Na hokejovém nebi už tak zbylo málo tuzemských hvězd. Už jen proto je dobré doufat, že se Kubalík ještě pochlapí. A na konci ročníku 2021/22 už v žádném podobném žebříčku top propadáků nebude. Je ovšem důležité si přiznat, že jeho první půlka "Kubaldovi" nevyšla.

17 bodů ve 46 duelech? To je tempo, které by vystačilo na 30 zápisů do statistik za kompletní základní část. Stručně řečeno: na Kubalíka, borce, v němž mnozí viděli jeden ze základních stavebních kamenů při rekonstrukci kádru Černých jestřábů, zoufale málo! "Soupeři už asi vědí, že spíš střílím, než nahrávám," prohodil před časem.

Že by měli Kubalíka přečteného? Je to možné. Těžko to ale omluví fakt, že se prakticky vůbec neprosazuje ve hře pět na pět. Jeho čísla nejsou výsledkem nějaké neuvěřitelné smůly, ale reflektují realitu. Účastník korejské olympiády se nedostává do šancí. Z ledu bývá vymazán, působí neviditelně.

Je to pouze jeho chyba? Zámořský novinář Harman Dayal, ten samý muž, co zařadil chicagskou osmičku do svého žebříčku, připomíná nelehké okolnosti, se kterými se Kubalík vypořádává. Vybírá si ty čistě hokejové, byť by se samozřejmě daly zmínit i jiné vlivy, které se zásadně podepsaly na celém klubu.

Kauza kolem Kylea Beache je stále živá, v takových kulisách se těžko hraje. A když se párkrát ztratí body, utrpí i týmový herní projev a to se samozřejmě nejvíc odrazí na statistikách vyhlášených zakončovatelů - specialistů. Kubalík má přesně tuhle úlohu. Dostává pasy a ty proměňuje, vtom je jeho síla. Jenže co dělat, když je tenhle řetěz přetržen?

Dayal se tímto nezabývá, českého hokejisty se zastává třeba kvůli ostrému poklesu formy Jonathana Toewse. Vedle respektovaného kapitána kdysi šikovný snajpr mezi mantinely řádil. Jenže po roční odmlce je Toews jen svým stínem. Máločím vám při hře připomene tohoto frajera, co třikrát přebíral Stanley Cup.

A ostatní centři, které ke Kubalíkovi ve "Windy City" stavějí? "Kirby Dach i Dylan Strome se potýkají s nevyrovnaností výkonů", podotýká Dayal. O Stromeovi se to ví dlouhodobě, proto se ostatně neprosadil u arizonských Kojotů. A tak je tu nepochybně šance, že by "Kubalda" mohl ožít po boku lepšího nahrávače. Klidně v novém prostředí.

O jeho výměně se v posledních týdnech čile spekulovalo. "I kdyby mě vytrejdovali, věřím, že by mi na nové adrese dali férovou příležitost," řekl ve velkém rozhovoru pro hokej.cz. Jeho střízlivý pohled na věc i smířlivá povaha mu jsou k užitku. Věří v poctivou práci i své schopnosti. Zbytečně se neutápí v neúspěších.

I proto byl mohl povstat. Ať už jako Černý jestřáb, nebo třeba bostonský Medvěd, edmontonský Olejář či floridský Panter. Kdekoliv bude bojovat o svou budoucnost, končí mu totiž dvouletá smlouva na 7,4 milionu dolarů.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

