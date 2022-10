Kubalík zazářil třemi body, Columbus vyloupil Madison Square Garden

V noci se hrálo pět zápasů. A dařilo se především Dominiku Kubalíkovi, jenž se podílel na třech gólech Red Wings. Úspěšnou noc zažil také Jakub Voráček, který dvěma asistencemi pomohl k vítězství Blue Jackets. Tomáš Hertl asistoval na vítězný gól Karlssona proti Flyers.

CHICAGO BLACKHAWKS - SEATTLE KRAKEN

5:4 (2:2, 1:2, 2:0)

Třetí vítězství pro Blackhawks v řadě

Seattle vstoupil do zápasu velmi dobře, už v osmé minutě vedl 2:0. Jenže domácí přidali na otáčkách a před poloprázdnou halou dokázali duel za 13 minut otočit. Zápas byl jak na houpačce, a tak se Seattle dostal znovu do vedení. Vedení 4:3 ale Krakenům vydrželo pouze do 53. minuty, kdy domácí v rozmezí 13 vteřin vstřelili dva góly a zápas vyhráli.

Branky a nahrávky

18. Khaira (Blackwell), 20. T. Johnson (Set. Jones, P. Kane), 21. Domi (Set. Jones, P. Kane), 53. T. Johnson (J. Toews, Raddysh), 54. Dickinson – 6. McCann (Geekie, Kuhlman), 8. Burakovsky (Eberle), 21. Beniers (Schwartz, Soucy), 31. Dunn (McCann)

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 34 | Přesilová hra: 2/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Stalock (CHI) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 60:00

Martin Jones (SEA) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 58:30



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Tyler Johnson (CHI) – 2+0

2. Patrick Kane (CHI) – 0+2

3. Jujhar Khaira (CHI) – 1+0

DETROIT RED WINGS - ANAHEIM DUCKS

5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Detroit potvrdil roli favorita

Anaheim táhne šňůru pěti proher v řadě a takový vstup de sezóny si jistě nepředstavoval. Red Wings dnes byli lepším týmem, na branku soupeře vyslali hned jednačtyřicet pokusů. A k tomu proměnili hned tři přesilové hry.

O jeden gól v přesilovce se postaral ve 44. minutě Dominik Kubalík, jenž se dostává do velké herní pohody. Za pět odehraných zápasů má na svém kontě už osm kanadských bodů. Dnes se prosadil v přesilovce po přesné střele z první. Po závěrečném hvizdu byl s jedním gólem a dvěma asistencemi vyhlášen první hvězdou zápasu.

Branky a nahrávky

3. Larkin (Kubalík, Seider), 14. Perron (Hronek, Kubalík), 25. Veleno (Erne, P. Suter), 44. Kubalík (Sundqvist, Larkin), 55. E. Söderblom (Rasmussen) – 6. Zegras (Terry, Henrique)

Statistiky

Střely na bránu: 41 – 32 | Přesilová hra: 3/5 – 0/4 | Trestné minuty: 12 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8%, odchytal 60:00

Ville Husso (STL) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Pavol Regenda (ANA) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 10:52

Filip Zadina (DET) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, 2 TM, čas na ledě 16:09

Dominik Kubalík (DET) – 1+2, 0 účast, 6 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 15:04

Filip Hronek (DET) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 20:23

Tři hvězdy utkání

1. Dominik Kubalík (DET) – 1+2

2. Dylan Larkin (DET) – 1+1

3. Ville Husso (DET) – 31 zákroků

NEW YORK RANGERS - COLUMBUS BLUE JACKETS

1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Blue Jackets vykradli MSG

O největší překvapení dnešní noci se postaral Columbus, který dokázal zvítězit na ledě Rangers. A stačilo mu na to pouhých jednadvacet střel. Jaroslav Halák tak po přestupu do New Yorku stále marně čeká na vítězství, ve dvou zápasech navíc inkasoval hned devětkrát.

Branky a nahrávky

39. Panarin – 18. Werenski (Foudy), 22. Peeke (Roslovic, Voráček), 29. Činachov (Foudy, Bean), 55. E. Robinson (Gudbranson, Kuraly), 55. K. Johnson (Voráček, Roslovic)

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 21 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jaroslav Halák (NYR) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 60:00

Daniil Tarasov (CBJ) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 00:11

Jakub Voráček (CBJ) – 0+2, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:16

Tři hvězdy utkání

1. Daniil Tarasov (CBJ) – 30 zákroků

2. Liam Foudy (CBJ) – 0+2

3. Zach Werenski (CBJ) – 1+0

FLORIDA PANTHERS - NEW YORK ISLANDERS

3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Islanders těsně padli s Panthers

Domácí se ujali vedení už ve 39. vteřině zápasu, kdy se přesně trefil Lundell. A vedení už do konce zápasu nepustili. Poměrně vyrovnaný duel nakonec skončil těsně 3:2 a Islanders se po třetí prohře v řadě dostali až na samé dno Východní konference.

Branky a nahrávky

1. Lundell, 10. Luostarinen, 43. Lomberg (White, Luostarinen) – 25. Lee (Barzal, Dobson), 50. Lee (Barzal, Nelson)

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 25 | Přesilová hra: 0/4 – 2/6 | Trestné minuty: 12 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Knight (NYR) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 59:50

Semjon Varlamov (NYI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 58:36



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 23:03

Tři hvězdy utkání

1. Ryan Lomberg (FLA) – 1+0

2. Anders Lee (NYI) – 2+0

3. Anton Lundell (FLA) – 1+0

PHILADELPHIA FLYERS - SAN JOSE SHARKS

0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Sharks poprvé vítězí po 60 minutách

Na první gól si museli diváci ve Wells Fargo Center počkat až do 30. minuty, kdy zamířil přesně Karlsson. Ve druhé třetině ještě přidal druhý gól Sharks Lorentz. Hosté ve třetí třetině čelili velkému náporu, Flyers ji na střely vyhráli hned 17:6, ale skórovat se jim nepodařilo.

Branky a nahrávky

30. E. Karlsson (Hertl, Barabanov), 39. Lorentz (Megna, Nieto), 57. Sturm (Couture, Kunin)

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Felix Sandstrom (PHI) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:01

James Reimer (SJS) – 31 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Lukáš Sedlák (PHI) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:23

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, 1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:33

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:28

Tři hvězdy utkání

1. Erik Karlsson (SJS) – 1+0

2. James Reimer (SJS) – 31 zákroků

3. Steven Lorentz (PHI) – 1+0

