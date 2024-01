Kučerov dal hattrick? MacKinnon kontroval 4 fíky! Napodobil Ovečkina, zlomil Sakicův rekord

Byly časy, kdy tyhle kousky předváděl on. Teď ovšem Alex Ovečkin jen přihlížel, jak napíná síť Nathan MacKinnon. Už podruhé v této sezoně nasázel kanadský fenomén čtyři branky, což je vskutku výjimečná vizitka. Vždyť ročník s alespoň párem čtyřgólových vystoupení má ve statistikách z aktivních plejerů už jen právě Ovečkin, prošedivělý kapitán washingtonských Capitals. Ruský veterán musel se svou skvadrou skousnout jednoznačnou porážku 2:6.

Že by se MacKinnon trumfoval s Ovečkinem?

Kdepak, on pořádá dostihy s jiným Rusem, tahounem Blesků z Tampy Nikitou Kučerovem. Naposledy se "Kuch" skutečně vytáhl, hattrickem a asistencí zdecimoval naděje na bodový zisk filadelfských Flyers.

"MacK" zareagoval ještě impozantnějším představením – pěti body (1+4)! Opět je v čele ligové tabulky produktivity (82 bodů), zase je to právě on, komu se ostatní dívají na záda. "Dát čtyři góly? Je to fajnový pocit, nebudu vám lhát," culil se před novináři.

Washington ho nechával trestuhodně nepokrytého. A trest také přišel. Čtyřikrát! MacKinnonovi se dokonce povedlo vsítit čistý, "naturální" hattrick. Jako druhému hráči v dějinách Colorada, po Joeu Sakicovi.

Největší z klubových legend navíc obral o jeden z rekordů. Bodoval na domácím ledě už počtyřiadvacáté za sebou, Sakicova série ze začátku milénia byla o mač kratší.

Dvakrát si Caps MacKinnona nepohlídali při přesilovce Lavin. Ano, mohla za to i jejich nedůslednost, zároveň ale narazili na protivníka, co se těžko krotí. Obzvlášť když má na ledě o jednoho borce navíc.

"Snažíme si dokola přihrávat v útočném pásmu a najít hráče, který se ocitne volný. Někdy je to Cale (Makar), někdy Ross (Colton), jindy Jonathan (Drouin) nebo já. Tentokrát to vyšlo na Natea. A je super, že své šance proměnil," přiblížil Mikko Rantanen, jak funguje úderné komando.

Kouč poražených Spencer Carbery to popsal ještě výstižněji: "Rozdíl ve skóre dnes udělali tři z nejlepších hokejistů světa." Doba, kdy mezi ně patřil Ovečkin, je nenávratně pryč. Jeho jedna asistence nestačila, NHL už vládnou jiní. Mladší a dravější "vlčáci".

Své chlapce Carbery neplísnil, naopak je za mnohé vyzdvihl. Věděl, že to proti MacKinnonovi a spol. měli složité.

Jednoduchý ovšem duel nebyl ani pro vítěze. Zejména jeho začátek. "Nehráli jsme od soboty a prvních 10 minut to bylo znát. Museli jsme se aklimatizovat na zápasové tempo," přiznal MacKinnon. Nakonec se to povedlo. A jemu ze všech nejlíp.

