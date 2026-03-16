Kučerov jede bomby! Vyrovnal 30 let starý rekord Lemieuxe

22. března 11:16Jakub Ťoupek
Nikita Kučerov patří bezpochyby mezi nejlepší hráče světa. Nějakým záhadným způsobem ale dokáže svoji hru rok, co rok ještě posunout na další level. V aktuální sezóně posbíral 118 bodů v 64 zápasech a překonal 30 let starý milník Maria Lemieuxe.
Legendární Super Mario v sezóně 1995/96 zaznamenal ve 33 třech zápasech 75 bodů. Dalších téměř 30 let se tohle nikomu nepovedlo. Až do dneška. Nikita Kučerov zaválel proti Edmontonu čtyřmi body, a právě tuto metu srovnal. Poslední tři utkání má průměr 4 body na zápas.
V souboji titánů, kdy se postavil McDavidovi a jeho partě, Tampa suverénně zvítězila 5:2 a ruská star měla prsty ve čtyřech z pěti branek. Ta poslední padla do odkryté klece, a ještě v oslabení, tudíž bylo jasné, že na ledě vůbec nebude.
„Myslím, že je to zásluha celého týmu,“ dodal Kucherov. „Tým hraje dobře, držíme se herního plánu a realizujeme herní kombinace, a to se nám vyplácí.“
Přesto ale sám jednu branku v početní nevýhodě dal. Lilleberg posadil najíždějícího McDavida, Moser vyslal Kučerova do úniku a precizním zakončením vsítil vítěznou branku Bolts.
„To byla od Mosera fakt parádní přihrávka,“ komentoval Rus svoji akci v oslabení. „Rád nastoupím v oslabení, když to bude potřeba. Myslím, že jsem dnes dokázal, že na to mám, a uvidíme.“
Pojďme se ale podívat na jeho další neskutečnou sezónu v číslech.
Kučerov zaznamenal alespoň 3 body v pěti venkovních zápasech v řadě, což je o jeden zápas méně než rekord NHL, který v sezóně 1992/93 vytvořil Mario Lemieux.
Kučerov zaznamenal 22 bodů (8 gólů, 14 asistencí) v posledních osmi zápasech.
V 29 zápasech v kalendářním roce 2026 má Kučerov na kontě 67 bodů, což je o 21 více než McDavid ve stejném období.
Kučerov posbíral 30 bodů v 27 zápasech proti Edmontonu.
Celkově pak odehrál v aktuální sezóně 64 utkání, vstřelil 40 branek, na 78 nahrál, což dohromady dělá 118 bodů.