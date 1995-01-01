Kučerov při výhře Lightning zapsal tisící bod v NHL! Red Wings předvedli velký obrat

26. října 5:55Jan Šlapáček
Jednou z hlavních hvězd dnešní noci se stal Nikita Kučerov, který při výhře Tampy nad Anaheimem získal tisící bod v nejlepší hokejové lize světa. Velkolepý obrat posléze předvedli hokejisté Red Wings, kteří prohrávali se St. Louis 0:4, nakonec ale vyhráli 6:4.
Tampa dokázala během dnešní noci ukončit sérii čtyř porážek v řadě, ale neměla to rozhodně jednoduché. Ducks se ve třetí třetině dokázali vrátit do zápasu, nicméně v 57. minutě rozhodl svým druhým gólem Anthony Cirelli. Během utkání si připsal na svůj účet tisící bod ruský útočník Nikita Kučerov.
Detroit po dvou porážkách v řadě nezačal nejlépe ani proti St. Louis a ve 24. minutě prohrával na svém ledě se St. Louis 0:4. Todd McLellan si následně vzal oddechový čas, promluvil ke svým svěřencům a situace na ledě se úplně otočila. Red Wings dokázali ve zbytku duelu vstřelit šest gólů a vyhráli 6:4. Jedná se zatím o největší obrat v letošním ročníku.
Svůj zápas v noci naprosto nezvládli hokejisté Washingtonu. Ti se proti Ottawě dostali k pouhým třinácti střelám na branku a nakonec prohráli vysoko 1:7. Senators slaví zisk bodů podruhé v řadě a po slabším vstupu do sezóny začínají pravidelně bodovat.
Philadelphia Flyers - New York Islanders
4:3sn. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
31. Dvorak (Zegras, Mičkov), 42. Zegras (Dvorak, Drysdale), 48. Zegras (Brink, York), rozh. náj. Mičkov – 10. Holmström (Pageau), 27. Duclair (Warren, Lee), 45. Cyplakov (Warren, DeAngelo).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 18 – 20
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Ersson (PHI) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 65:00
Ilja Sorokin (NYI) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Trevor Zegras (PHI) - 2+1
2. Matvej Mičkov (PHI) - 0+1
3. Maxim Cyplakov (NYI) - 1+0
Boston Bruins - Colorado Avalanche
3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky
15. Arvidsson (Lohrei, Mittelstadt), 15. Eyssimont (Jeannot, Lohrei), 40. M. Geekie (Pastrňák, Lohrei) – 5. Lehkonen (MacKinnon, Makar), 60. Lehkonen (MacKinnon, Ničuškin).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 33 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 59:30
Scott Wedgewood (COL) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 57:30
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 20:59
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:11
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2 čas na ledě 18:33
Tři hvězdy utkání
1. Jeremy Swayman (BOS) - 31 zákroků
2. Morgan Geekie (BOS) - 1+0
3. Mason Lohrei (BOS) - 0+3
Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks
4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Branky a nahrávky
10. Guentzel (Hagel, Cirelli), 33. Guentzel (Point, Kučerov), 35. Cirelli (Hagel, Hedman), 57. Cirelli (Kučerov, Hedman) – 25. Trouba (Terry, McTavish), 48. Poehling (R. Johnston, Helleson), 49. Terry (C. Gauthier, Leo Carlsson).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 40 | Přesilová hra: 1/6 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 19
Kdo se postavil do brankoviště?
Jonas Johansson (TBL) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 60:00
Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:45
Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Nikita Kučerov (TBL) - 0+2
2. Anthony Cirelli (TBL) - 2+1
3. Jake Guentzel (TBL) - 2+0
Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres
4:3pp. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
19. N. Robertson (Cowan, Matthews), 22. Maccelli (Tavares, Knies), 54. Joshua (McCabe, Carlo), 62. Tavares (Knies) – 14. T. Thompson (Kulich, Samuelsson), 35. Byram (Timmins, McLeod), 48. T. Thompson (Zucker, Dahlin).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 21
Kdo se postavil do brankoviště?
Cayden Primeau (TOR) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 61:28
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 61:28
Česká a slovenská stopa
Jiří Kulich (BUF) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:24
Tři hvězdy utkání
1. John Tavares (TOR) - 1+1
2. Tage Thompson (BUF) - 2+0
3. Jake McCabe (TOR) - 0+1
Florida Panthers - Vegas Golden Knights
3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky
18. Reinhart (Verhaeghe, Rodrigues), 44. Schwindt (Gadjovich, Greer), 51. Greer (Marchand).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 17 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 17 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:48
Akira Schmid (VGK) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:38
Tři hvězdy utkání
1. Sam Reinhart (FLA) - 1+0
2. A. J. Greer (FLA) - 1+1
3. Sergej Bobrovskij (FLA) – 17 zákroků
Minnesota Wild - Utah Mammoth
2:6 (1:3, 1:0, 0:3)
Branky a nahrávky
16. M. Johansson (Buium, Kaprizov), 36. M. Johansson (Hinostroza, Rossi) – 1. L. Cooley (Marino), 4. L. Cooley (Guenther, Sergačjov), 5. Schmaltz (Schmidt, Marino), 54. Peterka (L. Cooley, Sergačjov), 56. Schmaltz, 60. Marino (Cole).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 41 | Přesilová hra: 1/4 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MNS) – 35 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 57:54
Karel Vejmelka (UTA) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:13
Tři hvězdy utkání
1. Logan Cooley (UTA) – 2+1
2. Marcus Johansson (MIN) – 2+0
3. Karel Vejmelka (UTA) – 32 zákroků
Detroit Red Wings - St. Louis Blues
6:4 (0:2, 3:2, 3:0)
Branky a nahrávky
28. Berggren (Copp, Sandin-Pellikka), 39. Finnie, 40. Compher (Hamonic, Copp), 51. DeBrincat, 51. Edvinsson (Compher, Berggren), 59. Edvinsson – 8. Kyrou (Fowler, Snuggerud), 13. Neighbours (Faulk, R. Thomas), 21. Bučněvič (Holloway, Faulk), 24. Neighbours (R. Thomas, Snuggerud).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 60:00
Jordan Binnington (STL) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 59:43
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. J.T. Compher (DET) – 1+1
2. Jake Neighbours (STL) – 2+0
3. Jonatan Berggren (DET) – 1+1
Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets
4:5sn. (2:1, 0:1, 2:2 - 0:0)
Branky a nahrávky
1. Shea (Mantha, Wotherspoon), 19. Mantha (Malkin, Brazeau), 55. Letang (Novak, Šilovs), 57. Rust (Malkin, E. Karlsson) – 16. Coyle (Fabbro, C. Sillinger), 38. Voronkov (K. Johnson), 42. Činachov (Aston-Reese, Lundeström), 45. Voronkov (Monahan, Marčenko), rozh. náj. Marčenko.
Statistika
Střely na bránu: 30 – 41 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,2 %, odchytal 64:57
Elvis Merzļikins (CBJ) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 64:38
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Dmitrij Voronkov (CBJ) - 2+0
2. Kris Letang (PIT) - 1+1
3. Kirill Marčenko (CBJ) - 0+1
Washington Capitals - Ottawa Senators
1:7 (0:1, 0:3, 1:3)
Branky a nahrávky
46. T. van Riemsdyk (Leonard, Dowd) – 2. Cozens (Zub, Perron), 24. Pinto, 25. Cozens (Batherson, Stützle), 27. Cousins (Stützle), 41. Batherson (Cozens, Giroux), 50. Chabot (Giroux, Perron), 55. Batherson (Sanderson, Zub).
Statistika
Střely na bránu: 13 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 3/4 | Trestné minuty: 16 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Charlie Lindgren (WSH) – 26 zákroků, 7 OG, úspěšnost 78,8 %, odchytal 59:55
Linus Ullmark (OTT) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:15
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 19:46
Tři hvězdy utkání
1. Nick Cousins (OTT) - 1+0
2. Drake Batherson (OTT) - 2+1
3. Tim Stützle (OTT) - 0+2
Vancouver Canucks - Montreal Canadiens
3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
Branky a nahrávky
5. Elias Pettersson (Hronek, Garland), 27. DeBrusk (Q. Hughes, Elias Pettersson), 57. Garland (Elias Pettersson, Q. Hughes) – 36. Suzuki (Děmidov, Slafkovský), 42. Slafkovský (Děmidov, L. Hutson), 49. Matheson (A. Carrier, Z. Bolduc), 52. Děmidov (A. Carrier, O. Kapanen).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 24 | Přesilová hra: 1/3 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3%, odchytal 57:13
Jakub Dobeš (MTL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3%, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 25:34
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1, 0 účast, 2 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:11
Jakub Dobeš (MTL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3%, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Ivan Děmidov (MTL) - 1+2
2. Elias Pettersson (VAN) - 1+2
3. Juraj Slafkovský (MTL) - 1+1
Nashville Predators - Los Angeles Kings
5:4sn. (1:1, 2:2, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
9. O'Reilly (Stastney), 21. F. Forsberg (Matthew Wood, O'Reilly), 28. C. Smith, 55. O'Reilly (F. Forsberg, Hague), rozh. náj. Wiesblatt – 8. Kempe (B. Clarke, Kuzmenko), 22. Armia (Turcotte), 26. Perry (Armia), 50. T. Moore (B. Clarke, Edmundson).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 40 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 65:00
Darcy Kuemper (LAK) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Ryan O'Reilly (NSH) - 2+1
2. Juuse Saros (NSH) - 36 zákroků
3. Filip Forsberg (NSH) - 1+1
Dallas Stars - Carolina Hurricanes
3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky
22. Heiskanen (Lindell), 26. Steel (Harley, Rantanen), 52. Heiskanen (W. Johnston, Rantanen) – 5. Blake, 20. Sebastian Aho (Ehlers).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 28 | Přesilová hra: 2/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
Brandon Bussi (CAR) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 58:08
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:39
Tři hvězdy utkání
1. Miro Heiskanen (DAL) – 2+0
2. Sam Steel (DAL) – 1+0
3. Sebastian Aho (CAR) – 1+0
Seattle Kraken - Edmonton Oilers
3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky
2. Eberle (Beniers, Catton), 27. Kartye (Winterton, Meyers), 53. Eberle (Beniers) – 36. Bouchard (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 55. Nurse (Ekholm, Draisaitl).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 60:00
Stuart Skinner (EDM) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 58:21
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:37
Tři hvězdy utkání
1. Jordan Eberle (SEA) – 2+0
2. Joey Daccord (SEA) – 31 zákroků
3. Tye Kartye (SEA) – 1+0
