Není to úplně jako v Gretzkyho éře, ale trochu se jí to blíží. Seznam vítězů Art Ross Trophy skýtá v posledních letech dost stereotypní pohled. Od sezóny 2016-17 pětkrát Connor McDavid, výjimky jen dvě – v roce 2019 vyhrál Nikita Kučerov, o rok později Leon Draisaitl.

Letos může Kučerov zaútočit na vítězství znovu.

Od začátku závodu se drží na čele a má už poměrně velký odstup. Může i nemusí to být výhoda. McDavid promrhal úvod sezóny utopený v marasmu Oilers, poslední týdny se ovšem mohutně dotahuje. Kučerov odskočil a vede už o sedm bodů. Na McDavida má deset bodů.

Je mu třicet let a nachází se zřejmě na vrcholu výkonnosti. Výborně se mu daří na přesilovkách, kde bral už 23 bodů, nejvíc v NHL (McDavid 17). Průměr 1,67 bodu na utkání je rovněž TOP. Má štěstí na povedené mače. V listopadu zapsal 5 bodů (1+4) proti Ottawě a 6 bodů (2+4) proti Carolině, z toho čtyři na přesilovce. Tohle potřebujete, pokud chcete vyhrávat trofeje.

V sezóně 2018-19 málem dosáhl na 130 bodů, skončil jen dva body pod touto hranicí (41+87). Letos to na 130 bodů rozjeté má, ve třicátém zápase právě zakulatil padesátku (20+30).

Čtvrteční duel Tampy v Edmontonu byl zajímavý také kvůli přímé konfrontaci obou útočných es. Edmonton táhl sérii osmi triumfů v řadě, teď padl 4:7, přestože soupeře přestřílel drtivě 57:22. McDavid bral dva body (1+1), Kučerov tři (1+2).

Jak už to bývá, když se na někoho soustředí intenzivní pozornost, největší hvězdou je někdo jiný. Steven Stamkos mířil do černého čtyřikrát a bylo to poprvé v kariéře! Dvakrát pohotová střela, jednou rána ze střední vzdálenosti, poslední trefa do prázdné klece.

Stamkos je v Kristových letech, v NHL nastřílel 529 branek, v zápise má 60 gólovou sezónu, ale čtyři kousky za jeden večer zaznamenal poprvé. Trefovat „zařízení“ je vždycky radost, nicméně kanonýr Lightning by raději vynikal v zápasech, kde vás soupeř nedrtí od začátku do konce.

„Určitě nejde o recept, podle něhož bychom chtěli hrát každou noc,“ řekl s ohledem na soupeřovu převahu. „Veškeré uznání patří Vasimu. V zápase, kdy nehrajeme dobře a čelíme soupeři, jenž drží vítěznou šňůru, bylo opravdu důležité mít ho za zády.“

Třikrát se trefil ve třetí třetině. Jednou v první. Otevírací gól v 67. vteřině byl Stamkosovou 200. brankou v přesilové hře. To je už devatenáctý nejlepší výkon v historii. S 300 přesilovkovými zásahy vede Alexandr Ovečkin. Jágr 217, Gretzky 204.





