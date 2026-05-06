Kučerov v nejistotě a Hedmanova zpověď. Tampa čelí emocím i otázkám

6. května 12:30David Zlomek
Kapitán Tampy Bay Lightning Victor Hedman vysvětlil důvody své dlouhé absence, která trvala posledních 15 zápasů základní části i celé první kolo play-off. Pětatřicetiletý hvězdný obránce v prohlášení přiznal, že se rozhodl dočasně odstoupit z hokejového kolotoče, aby se mohl věnovat svému duševnímu zdraví. Hedman, který se sice vrátil k tréninku během série s Montrealem, nakonec do hry nezasáhl a jen sledoval, jak jeho tým v sedmém zápase vypadl.
„Nosit tento dres a sloužit jako kapitán je největší zodpovědnost mého profesního života. Ta se ale netýká jen ledu,“ uvedl Hedman ve zprávě, kterou klub vydal. „V posledních měsících jsem se rozhodl soustředit na své duševní zdraví. Nebylo to lehké, ale bylo to správné. Abych mohl být tím nejlepším hráčem, spoluhráčem, manželem a otcem, musel jsem udělat tento krok. Dnes jsem na mnohem lepším místě.“
Pak dodal, že doufá, že jeho upřímnost pomůže i ostatním v hokejovém prostředí, aby se nebáli vyhledat pomoc, když ji potřebují. Za sebou má přitom fyzicky i psychicky vyčerpávající sezonu, kterou poznamenala operace lokte a další zranění na olympiádě v Miláně.
Zatímco Hedmanova zpověď přinesla do organizace vlnu pochopení, slova další hvězdy, Nikity Kučerova, vyvolala spíše rozpaky. Ruský útočník, kterému zbývá poslední rok smlouvy, působil na brífinku dle zámořských novinářů odměřeně, což ale vzhledem k jeho povaze není úplný šok. Na otázky ohledně své budoucnosti a kontraktu odpověděl stroze: „Na to se musíte zeptat generálního manažera. Já na to teď vůbec nemyslím.“
Rus sice v základní části exceloval (letos 130 bodů), ale jeho výkony v play-off jsou v posledních čtyřech letech terčem kritiky. Od roku 2022, kdy Tampa začala pravidelně vypadávat v prvním kole, Kučerovův gólový přísun ve vyřazovacích bojích vyschl, v posledních 23 zápasech play-off dal pouze dva góly. Šokující je pak statistika rozhodujících zápasů číslo 7, ve kterých Kučerov za celou kariéru neposbíral ani jeden bod.