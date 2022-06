Kudla do zad? Bylo mi řečeno, že zůstanu, překvapil Pastrňákův kouč po vyhazovu

Když se novináři ptali bostonského generálního manažera Dona Sweeneyho, jak přijal Bruce Cassidy své propuštění, lakonicky procedil: "Ne zrovna dobře." Uznávaný trenér, mimo jiné vítěz Adamsovy trofeje z roku 2020, k tomu měl vícero důvodů. Vždyť s Davidem Pastrňákem a spol. postoupil šestkrát za sebou do play-off, navrch byl s Medvědy jedinou výhru od Stanley Cupu. A je tu ještě jedna věc: při posezonním pohovoru mu bylo řečeno, že zůstane.

Měl za sebou sezonu, která z hlediska výsledků dopadla víc než solidně.

Navzdory množství zranění, která bostonské plejery postihla, a nikterak ohromující síle kádru došel s Bruins do play-off. A tam Cassidyho parta natáhla sérii proti Hurikánům z Caroliny, výrazně kvalitnějšímu soupeři, až na samotnou mez. Na sedm mačů.

"Butch" byl přesto odejit, v médiích skloňované důvody jsou dva – nepřesvědčivá ofenzivní hra a špatný přístup zejména k mladým hráčům.

Překvapivé, byť k pochopení.

Co ovšem vrhá na celou situaci stín, je fakt, že Cassidy při posezonním pohovoru slyšel, že platí status quo. Tedy, že se s ním počítá pro další sezonu. Že si na bostonské lavičce odkroutí poslední rok ze svého kontraktu.

"Výsledek toho pohovoru byl ten, že budu trénovat i v další sezoně. Bylo mi řečeno, že se o svou práci nemusím bát," podotkl Cassidy. Jenže o pár týdnů později od Sweeneyho uslyšel o svém konci. Kdo by jásal? "Butch" rozhodně nadšený nebyl.

Nabízí se otázka, co se během těch pár týdnů přihodilo. Takhle to alespoň na první pohled vypadá, že vedení Bruins Cassidyho jednoduše zradilo, vrazilo mu kudlu do zad.

Nebo že se stal obětním beránkem. "Ale to musíte určit vy, novináři, já sám nevím, jestli jsem byl prostě obětován," dodal přísný kouč, který si zakládá na poctivé defenzívě a po svých hráčích na ledě vyžaduje zodpovědnost.

S Bostonem se loučí s hořkou pachutí v ústech a vyloženě ho to mrzí. "Mám Medvěda pod kůží, v tom je to pro mě těžké. Měl jsem pocit, že jsem odvedl dobrou práci," zkřehl chlap s výrazem neústupného tvrďáka. Ostatně přesně takovým býval zadákem.

Teď se pokusí uchytit jinde. Zájemců je celá řada, mluvil s vícero kluby. Kde by se Cassidy zamlouval vám?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+