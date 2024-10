Kulich a Rousek v O2 areně: ryk fans, podpisy i nejistota. Žlutá značí, že...

Vychutnávají si speciální chvíle. I když v hloubi duše tuší, že zlatý hřeb nemusí klapnout. Čeští útočníci Jiří Kulich a Lukáš Rousek s Buffalem ve čtvrtek poprvé trénovali v O2 areně. Opět ve žluté sadě dresu, která indikuje, že (minimálně) páteční otvírák sezony NHL budou sledovat z civilu.

„Zatím s námi o tom nikdo nemluvil. Soustředíme se na tréninky, děláme všechno na sto procent. Věříme, že šance přijde,“ nehází flintu do žita Rousek. Stejné nastavení si udržuje i parťák Kulich.

Co taky jiného dělat... „Je to těžké,“ připustí jedno z největších želízek českého hokeje v ohni. „Musím být trpělivý, furt makat, bojovat a věřit. Nic víc pro to udělat nemůžu. Je krásné být zase zpátky, ale ještě hezčí by bylo hrát.“

„Je krásné být zase zpátky, ale ještě hezčí by bylo hrát.“

Po drilu oba zůstali na ledě ještě o něco déle, nad rámec si dávali další cvičení. „Jako pátá lajna se k něčemu tolik nedostaneme,“ vysvětluje Rousek. „Ale děláme většinu věcí jako tým.“

Pak se konečně mohli věnovat nadšeným příznivcům, kteří zavítali do O2 areny obdivovat své idoly. Desítky dětí hltaly každý pohyb, po tréninku žadonily o fotku nebo podpis. „Když jsem vyjel na led a křičely, tak to byl skvělý pocit. Opravdu jsem si to užil, zvlášť s Rousínem,“ usmíval se Kulich.

„Byl to krásný moment. Jsem rád, že jich přišlo tolik a že jsem se každému mohl podepsat,“ považoval si mladík s ničivou ránou. A Rousek přizvukoval: „Super, je to zase něco jiného. Komunikoval jsem s tátou a věděl, co nás čeká. Vidíte, jak to děti baví a motivuje dál.“

Jeho otec – sám bývalý hráč a majitel více než 400 extraligových startů – v hledišti nemohl absentovat. Stejně jako synátor navlékal v mládí dres pražské Sparty. Tedy ještě předtím, než přesídlila z legendární arény v Holešovicích.

Rousek mladší už oproti tomu válel v O2 areně. „Jsou to krásné vzpomínky. Sparta mě de facto vychovala pro nejlepší ligu světa. Jsem rád, že tady můžu být,“ ocenil pětadvacetiletý pracant.

„Jsou to krásné vzpomínky. Sparta mě de facto vychovala pro nejlepší ligu světa.“

Po návratu za oceán požene Kulicha s Rouskem zase stejná touha – vykolíkovat si teritorium ve slavné NHL. První do této chvíle zvedl jeden povolávací telefon, druhý za dvě sezony odškrtal sedmnáct startů.

Především na Kulicha ale v zámoří letos v létě pějí chválu. „Den ode dne se snažím být lepší, dohrávat souboje. Máme fakt skvělou partu. Není to jen tak, že jdeme na trénink se úplně zničit. Ale užijeme si i srandu,“ vydává se po stopách vývoje tréninkového kempu.

A Rousek? „Sám nevím. Smlouvu mám ještě na tuhle sezonu. Uvidíme, jak se vyvrbí. Podle toho se budu rozhodovat, co dál,“ praví při dotazu na budoucnost starší z české dvojice Sabres.

Share on Google+