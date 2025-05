Kulich dva týdny bez hokeje. Skutečně dostává na farmě víc než na MS?

Všichni bychom ho radši viděli na mistrovství světa, jenomže on místo toho hraje play off AHL. Ačkoli, hraje? V soutěži, která se táhne jako med, s předkolem a řadou vložených volných dnů, zatím nastoupil třikrát. Rochester má ale vysoké ambice, těžké duely přijdou.

Bylo to pozdvižení, když Václav Prospal, aktuálně součást trenérského štábu farmy Buffala v AHL, prohlásil, že pro Jiřího Kulicha bude lepší hrát play off na farmě než na mistrovství světa. Kvalita přípravných zápasů s Německem, Rakouskem se Prospalovi nezdála, přičemž ani o úrovni samotného šampionátu nejsou za mořem stoprocentně přesvědčení.

„Myslím, že play off Rochesteru se víc blíží NHL,“ řekl trenér Sabres Lindy Ruff na posezónní tiskové konferenci. „Byl jsem na několika mistrovstvích světa a byl to dobrý hokej. Ale někdy se dostanete na velký led a není to tak intenzivní a fyzické jako tady. Podle mého názoru ho to připraví.“

Generální manažer Kevyn Adams věří, že Americans můžou vyhrát Calder Cup, hlavní týmovou trofej v AHL. „Což by bylo pro Jiřího vývoj skvělé,“ řekl doslova.

Vstup do play off Rochester zvládnul. Syracuse smáznul 3:0. Ano, kdo se díval aspoň na sestřihy, viděl docela ostré bitvy plné nasazení a fyzického hokeje. Jenomže kvůli krátkému procesu s prvním soupeřem a vloženým volným dnům hráli Kulich a spol. naposledy 1. května. Od té doby mají volno. Což - při vší úctě - deklarované „intenzitě“ zrovna nepřidává.

Tři body ve třech zápasech

Aspoň zatím mohou být s Kulichem spokojení. Dal jeden gól. Svým klasickým způsobem na přesilovce z pravého kruhu. Zapsal dvě asistence. Adaptace na nižší soutěž nicméně nebyla snadná. Sám trenér Michael Leone nazval farmářský hokej trochu „chaotickým“ a „neuspořádaným“.

Jiri with a ???? to extend our advantage#LetsDoThis pic.twitter.com/LToMLJ5Vrq — X-Rochester Americans (@AmerksHockey) April 27, 2025



„Věřil jsem si, ale bylo náročné se sem vrátit. Je to jiný hokej, vzalo to nějaký čas. Soustředím se na svou hru a snažím se pomoct,“ cituje českého útočníka theahl.com.

Trenér pochválil Kulicha hlavně za zápas číslo tři. „Měl snad jedenáct střel. Učí se hrát vítězný hokej. Celou sérii hrál proti lajně veterána NHL Connora Shearyho. A byl velmi dobrý.“

Většinu letošní sezóny strávil Jiří Kulich v NHL, kde střídal lepší období s horšími. V Rochesteru odehrál v úvodu sezóny jen čtyři zápasy. Nyní je zpátky po boku Isaka Roséna a dalších prospektů Buffala. O rok starší Švéd strávil tento rok nahoře jen osm utkání (0+1).

„Je rychlý a hraje s velkou intenzitou po celé ploše kluziště. Vyhrává souboje a je neústupný v napadání. Také v obranném pásmu hraje dobře,“ říká na adresu Čecha Rosén.

Spousta minut s podmínkou

Václav Prospal zopakoval, že v AHL může být Kulich jedním z lídrů. Může dostat hodně minut a zapsat spousty bodů. Zahrát si všechny situace. „Může mu to pomoct. Připravit na příští sezónu. A samozřejmě to pomůže i našemu týmu,“ neskrývá padesátiletý Jihočech.

Podmínkou toho všeho je ale dlouhý život v play off. Předkolo Rochester vůbec nehrál. Na úvod pak vyprovodil Syracuse 3:0 s úhrnným skóre 11:2. Hned v dalším kole narazí na nejlepší tým sezóny, s nímž v základní části šest z osmi utkání prohrál. V klubu věří, že právě Kulich může být X-factorem série.

„Skutečně věřím, že začíná být borcem, kterého tu chceme mít,“ dodal Prospal.

Pokud má tedy Kulichovi play off něco dát, musí se o to sám notně přičinit. Pakliže Rochester ve druhém kole vypadne, lze oprávněně argumentovat, že mistrovství světa by dalo mladému Čechovi víc.

Série s Lavalem začne ve středu.

