Kulich je fit. Na podzim zabojuje o místo, konkurence ale zhoustla

20. května 10:30Jiří Lacina
V polovině listopadu ta zpráva šokovala. Jiřímu Kulichovi byla zjištěna velká krevní sraženina, hokej musel jít na dlouho stranou. Někteří fanoušci si ho pořád přáli vidět na olympiádě, podobně se řešilo, zda risknout nominaci Filipa Chytila. Oba toho ve zbytku sezóny moc nenahráli, Kulich vůbec nic.
Teprve nyní přichází zpráva, že je útočník Buffala zcela v pořádku.
„Bylo to náročné, fakt tvrdé období. Ale současně si z toho snažíte vzít něco pozitivního. Tenhle rok mi pomohl být také lepším člověkem,“ říkal Kulich na tiskové konferenci před novináři.
Hokejově na otřesné zkušenosti nic moc pozitivního najít nelze. Kulich držel flek v první formaci, o který přišel. Mužstvo se navíc v jeho nepřítomnosti obrovsky zvedlo a odehrálo jednu z nejlepších sezón za dlouhé roky. První play off po patnácti letech a v něm dvě kola.
Fanoušek Sabres musí být spokojený.
Kulich měl přitom úplně jiné starosti. Sám sebe se prý ptal, zda ještě vůbec bude hrát hokej...
Bude stačit měsíc?
Servis měl ze strany Buffala jenom ten nejlepší. „Jsem vděčný, jak se ke mně chovali. Pomáhali mi každý den. Umožnili návštěvy expertů. Všechno šlo dobře a těším se na další sezónu.“
Celá věc se nicméně hodně natáhla. Doktoři jsou v takových případech opatrní. Co Kulichovi hrozí, jsme podrobně rozepsali zde (text byl odborně oponován). Sám hokejista přiznává, že nejdřív doufal třeba jen v měsíční pauzu. Už v prosinci zkoušel bruslit. Všechno bylo nakonec mnohem složitější.
Starali se o něj na klinice Mayo v Minnesotě. „Chovali se ke mně opravdu hezky, ani nevím, jak jim poděkovat,“ říká útočník, kterému bylo v dubnu dvaadvacet let.
Po skončení léčby bruslí zhruba čtyři týdny. Kvituje to už kvůli váze, která šla v nečinnosti trochu nahoru. „Teď můžu dělat skoro všechno,“ uklidňuje fanoušky.
Jeden z novinářů připomněl, kolik dalších mladých hráčů se u Sabres chytlo. V době Čechovy absence se etabloval ve stabilního hráče Noah Östlund, stejný draftový ročník jako Kulich. Bodový osobák si udělal Zachary Benson (13+30), draftovaný o rok později. A šanci dostal také Fin Konsta Helenius, který letos v NHL debutoval.
Ano, jádro Sabres je mladé a perspektivní, ale Kulichovi tím také zhoustla konkurence. V minulé sezóně stihnul jen 12 zápasů s bilancí 3+2. Play off sledoval pouze jako divák.
Na podzim začne přípravný kemp a rodák z Kadaně se ocitne znovu na startovní čáře.