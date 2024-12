Kulich si nadělil vánoční dárek. Po sérii porážek se ulevilo celému týmu

Zápas, na který čekal? Jiří Kulich ukázal na šampionátech juniorů i v American Hockey League, že má střelecký potenciál a dokáže výrazně bodovat. Od svého nástupu do NHL letos žádný velký zápas nezažil. Ruku na srdce, bylo to paběrkování.

„Spokojen se svou produktivitou nejsem. Mám jenom čtyři góly, určitě to může být lepší,“ řekl v nedávném rozhovoru pro hokej.cz s důrazem na slůvko „jenom“.

Upřímně, bída je to v celém Buffalu. Sabres prohráli třináct zápasů v řadě (získali v nich tři body) a vypadalo to, že Vánoce oslaví v hodně špatné náladě. Tu naštěstí trochu rozptýlilo pondělní utkání s New York Islanders, které Šavle rozsekaly po výsledku 7:1.

„Nemůžeme se cítit lépe. Konečně to vyšlo,“ konstatoval s úlevou kapitán Rasmus Dahlin (0+4).

Na sedmi brankách hostů se podílelo šest různých střelců. Jediný, kdo se zapsal dvakrát, byl Jiří Kulich. První vícebodový zápas v kariéře NHL byl nakonec rovnou tříbodový.

Kulich aktuálně centruje třetí útočnou formaci mezi Krebsem a Bensonem. K tomu naskakuje ve druhé přesilovkové pětce. Poprvé se prosadil právě pár vteřin po skončení přesilovky z dorážky tři minuty před první sirénou. Volný puk si našel v prostoru mezi kruhy.

„Věřím, že to každou chvíli přijde a bude se dařit týmu i mně,“ říkal v rozhovoru a na jeho slova skutečně došlo.

Ve druhé třetině zapsal v 25. letošním zápase teprve druhou asistenci. Měla ale svůj význam. Kulich narušil rozehrávku domácích, získal puk v jejich pásmu a rozjel akci, na jejímž konci byl Zach Benson. To už Buffalo zvyšovalo na 4:0.

V 56. minutě si pak dvacetiletý hokejista opět sám vybojoval kotouč, tentokrát už ve vlastním pásmu, projel se hřištěm a z levého kruhu uzavřel skóre na 7:1.

Komentátoři se po poslední brance rozplývali nad střelou rodáka z Kadaně. Právě rána zápěstím je Kulichovou obchodní známkou a čím víc jí dokáže na špičkové úrovni předvádět, tím lépe.

Buffalo sice prohrálo minulý zápas s Bostonem 1:3, ale s hrou Šavlí jinak panovala vcelku spokojenost. Hráči blokovali střely a moc toho Medvědům ve třetí třetině nedovolili. O dva dny později už Sabres otiskli svůj zlepšený projev i do bodového zisku a vysokého brankového přídělu.

Jiří Kulich se na něm podílel třemi body (1+2) a byl vyhlášený druhou hvězdou zápasu. Bez velkých fanfár, prohlášení a oslav. Což je dobře. Dvougólové mače mají být pro kanonýry normou.

