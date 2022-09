Kultura v kabině Flyers? Tortorella byl šokován

John Tortorella je trenérský mazák. Prošel si už téměř vším, a tak nepotřebuje moc dlouhou dobu na to, aby poznal, že je něco v nepořádku. Přesně to vycítil, když se poprvé dostal mezi své nové svěřence. Něco tam prostě nehraje.

Flyers po tragické sezoně, v níž vyhráli pouze dvacet pět zápasů, na nic nečekali a vyrazili trenéra Mikea Yeoa. Na jeho místo byl v půlce června dosazen právě Tortorella, který měl tak dost času na to, aby si prostudoval celý tým a připravil se na sezonu. Narazil však na jednu nepříjemnost.

„Stav kabiny mě hodně znepokojuje,“ řekl Tortorella v nedávném rádiovém rozhovoru. „Strávil jsem nějaký čas s hráči, členy týmy i vedením v mé kanceláři. A mám dost velké obavy z toho, co se tam děje.“

„Ještě, než vstoupíme na led, se musíme vypořádat se standardy v šatně,“ neschovával se za fráze. „Dokud si nevyřešíte kabinu, nemůžete na ledě udělat vůbec nic, a myslím, že na tom musíme opravdu zapracovat.“

Je dost možné, že o tomhle všem vedení Flyers vědělo, a právě proto si do svých služeb najalo právě Tortorellu. Tedy trenéra, kterému je jedno, jestli se svými slovy někoho dotkne nebo šlápne vedle. Potřebovali někoho, kdo pojmenuje problémy a vyřeší je.

Zkušený trenér, mimo jiné vítěz poháru, ale moc času mít nebude. 21. září začíná tréninkový kemp, 13. října je na plánu už první ostrý zápas sezony.

„Prostě to cítím. Cítím to v břiše,“ dodal ještě k atmosféře v týmu. „Stačily mi některé konverzace, které jsem tam měl. Mluvil jsem s mnoha hráči. Chtěl jsem je jen slyšet, jen jsem naslouchal. Kabina musí být pospolu. Jakmile začne kemp, bude to něco, na co se zaměřím a budu se snažit spravit.“

Jestli se mu to povede, to je ve hvězdách. Kromě šatny v neideálním stavu se Tortorella bude muset vypořádat také s poměrně průměrným kádrem. Ten se ani nepodařilo vylepšit v létě, hráči se do Philadelphie nehrnuli. Z mise z New Yorku se vrátil Justin Braun, podepsán byl Nicolas Deslauriers a také Tony DeAngelo.

