Kupte si Club Rytíř na domácí utkání Kladna a hrajte o VIP zážitek v O2 areně

25. února 0:00

Komerční sdělení

Návštěva extraligového hokeje může přinést víc než jen sportovní zážitek. Rytíři Kladno vyhlašují soutěž, ve které mohou fanoušci vyhrát dvě VIP vstupenky do klubového patra O2 areny včetně občerstvení na atraktivní extraligový duel Sparta Praha – Rytíři Kladno. Utkání se odehraje ve středu 4. března 2026 od 18:00.

Do soutěže se mohou zapojit nejen kladenští fanoušci, ale všichni příznivci extraligového hokeje, kteří si chtějí užít domácí zápas Kladna ve vyšším komfortu a zároveň získat šanci na výjimečný VIP zážitek v největší hokejové aréně v Česku.

Jak se zapojit

Zapojení je velmi jednoduché a nevyžaduje žádnou registraci. Každý fanoušek, který si zakoupí vstupenku do Clubu Rytíř na kterékoliv ze zbývajících domácích extraligových utkání Kladna v základní části, je automaticky zařazen do slosování.

Platí přímá úměra – čím více vstupenek do Clubu Rytíř zakoupíte, tím větší šanci na výhru získáte. Rozhoduje pouze nákup, není potřeba vyplňovat žádné formuláře ani se nikde přihlašovat.

Slosování a výhra

Slosování proběhne v pondělí 2. března 2026 ve 12:00. Do losování budou zahrnuty všechny nákupy vstupenek do Clubu Rytíř uskutečněné do tohoto termínu.

Výherce bude bezprostředně kontaktován a následně mu budou elektronicky zaslány VIP vstupenky do klubového patra O2 areny, které zahrnují také občerstvení a komfortní zázemí během utkání.

Co nabízí Club Rytíř

Club Rytíř představuje exkluzivní variantu návštěvy domácích zápasů Rytířů Kladno. Fanoušci zde mají k dispozici komfortní prostředí, špičkový catering a možnost sledovat utkání v klidnějším a reprezentativním zázemí.

Nákupem vstupenek do této zóny tak získávají nejen pohodlnější hokejový zážitek, ale nyní také šanci na exkluzivní VIP návštěvu zápasu v O2 areně.

Poslední šance zapojit se

Do soutěže se lze zapojit prostřednictvím vstupenek na zbývající domácí extraligová utkání Rytířů Kladno v základní části:

  • 25. února: Kladno – Třinec
  • 1. března: Kladno – Kometa Brno
  • 6. března: Kladno – Litvínov

Aby mohl být nákup započítán do slosování, je nutné vstupenky do Clubu Rytíř zakoupit nejpozději do 2. března 2026 do 12:00.

Atraktivní duel Sparta – Kladno tak může pro jednoho z fanoušků znamenat skutečně výjimečný hokejový večer. Stačí navštívit domácí zápas Rytířů v Clubu Rytíř a mít trochu štěstí při slosování.

