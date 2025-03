Kuriózní gól v NHL: Rozhodčí nechtěně pomohl Torontu k vítězství

Hokejová NHL je plná nečekaných momentů, ale to, co se stalo v zápase mezi Torontem a Coloradem, překvapilo i ostřílené fanoušky. Maple Leafs nakonec slavili výhru 2:1, ale hlavní roli v klíčovém okamžiku sehrál někdo, kdo by měl zůstat v pozadí – rozhodčí Kelly Sutherland.

Toronto bylo ve třetí třetině v oslabení, když obránce Simon Benoit vyhazoval puk z obranného pásma. Jenže přesně v tu chvíli se Sutherland snažil uhnout, ztratil rovnováhu a nechtěně puk zablokoval. Výsledek? Místo toho, aby se puk dostal k brankáři Mackenziemu Blackwoodovi, dostal se k němu Steven Lorentz, který popojel a okamžitě vystřelil a dal svůj první gól po 19 zápasech. Jak se později ukázalo, šlo o vítěznou trefu zápasu.

Lorentz si na kuriózní situaci nestěžoval: „Tohle beru. Měl jsem letos pár smolných momentů, tak snad to byla karma. Chtěl jsem jít střídat, ale najednou tam puk jen tak ležel, tak jsem si řekl: Proč to nezkusit?“

Rozhodčí Sutherland, který v NHL působí od roku 2000 a pískal už deset finálových sérií Stanley Cupu, si byl svého nechtěného zásahu vědom. Když se po gólu vracel ke střídačkám, vypadal dost sklesle. Pravidla NHL sice říkají, že gól se neuzná jen tehdy, pokud puk jde do brány přímo od rozhodčího, ale pro Avalanche byla situace stejně těžko stravitelná.

„Neviděl jsem něco takového už dlouho,“ řekl kouč Colorada Jared Bednar. „Hokej je hra plná divných odrazů, ale tohle přišlo v ten nejhorší možný moment.“

Colorado mělo v zápase herní převahu a Blackwood se po utkání netajil frustrací: „Ty góly si nezasloužili. Hráli jsme skvělý zápas, oni jen měli štěstí.“

Ať už šlo o smůlu, nebo kuriózní zásah vyšší moci, Toronto díky nečekanému momentu bralo dva body a udrželo se v boji o play-off.

