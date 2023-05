Kus viny? Možná, ale nekončím, hlásí šéf Edmontonu Holland

Málokterý generální manažer byl v průběhu posledních let pod palbou takové kritiky (a občas i posměchu) jako Ken Holland. Ten od roku 2019 vede Edmonton, nicméně maximem bylo prozatím finále konference. Ani do toho se ale letos jeho tým nedostal, a tak se objevila otázka, co dál. To se teprve uvidí, ale je jasné, že to bude s ním v čele.

Ken Holland totiž oznámil, že dodrží poslední rok své smlouvy jako prezident hokejových operací a generální manažer organizace z Alberty.

„Do konce smlouvy mi zbývá ještě rok. Pro mě je to nedokončená práce,“ řekl Holland ve středu novinářům. „Mám v plánu dodržet svou smlouvu.“

Po ročníku 2023/24 je však vše ve hvězdách. Zkušený manažer použil neobvyklé přirovnání, aby naznačil, že jeho čas ve vedení klubu se chýlí ke konci.

„V této fázi svého života nekupuju zelené banány,“ řekl. Co tím myslel? „Nejsem si jistý, jestli tu budu dost dlouho na to, abych viděl, jak dozrávají do žluté barvy.“

Hollandovi je 67 let, a právě dokončil svou čtvrtou sezonu ve vedení Oilers. Celou kariéru přitom předtím strávil v Detroitu, kde dělal asistenta generálního manažera, pak povýšil a na této pozici vydržel až do svého odchodu. Na kontě má čtyři Stanley Cupy či zlato z olympiády.

„Naposledy jsem byl generálním manažerem týmu, který získal Stanley Cup, v roce 2008. To je šestnáct let zpátky. Rád bych to dokázal ještě jednou,“ dodal Holland. „Myslím, že máme takovou skupinu hráčů, že se to může podařit. Ale není to tak lehké.“

Oilers letos podlehli ve druhém kole Vegas Golden Knights v šesti zápasech. „Obrovské, obrovské, obrovské zklamání, že jsme nepostoupili dál,“ smutnil Holland. „Ale zároveň mám k Vegas naprostý respekt. Porazili nás.“

Navzdory dalšímu zklamání ale Holland věří, že budoucnost Oilers zůstává světlá.

„V NHL se pohybuji už dlouho. Vím, jak těžké je vyhrávat,“ dodal. „Ale také vím, že máme podle mého názoru zatraceně dobrý tým. Většina našich hráčů je v nejlepších letech své kariéry, takže to není tak, že bychom měli zmizet ze scény.“

