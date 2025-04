Kvůli boji o play-off nechtěl chybět. Andersson dohrával sezonu se zlomeninou v noze

Neskutečně těžké týdny má za sebou obránce Calgary Flames Rasmus Andersson. Jeho tým bojoval o postup do play-off, a tak přestože byl osmadvacetiletý Švéd ve stavu, v němž by většina lidí ráda jen v klidu ležela v posteli, odmítl své spoluhráče nechat na holičkách. A proto hned v jedenácti zápasech (dvanácti i se zápasem, v němž tuto zlomeninu utrpěl) nastoupil se zlomeninou v lýtkové kosti.

„To je NHL, neustále hrajete s nějakým zraněním,“ krčil s úsměvem rameny na závěrečné tiskové konferenci sezony po utkání s Los Angeles, do něhož už nezasáhl, jelikož Calgary už nemělo šanci do bojů o Stanley Cup postoupit.

Andersson utrpěl zlomeninu lýtkové kosti v oblasti kotníku už 25. března v utkání proti Seattlu. V tomto duelu odehrál přes 25 minut, což je šílené číslo, pokud si uvědomíme, že ke zranění došlo už v první třetině, kdy blokoval střelu soupeře. A ještě šílenější je, že posléze nastoupil i do dalších jedenácti zápasů, ve kterých hrál v průměru přes 23 minut.

Calgary v posledních týdnech základní části zkoušelo využít horší formy soupeřů a tlačilo se na pozice divokých karet. Před posledním zápasem sezony proti LA už ovšem vědělo, že i když zvítězí, tak nepostoupí. Až v tu chvíli se Andersson rozhodl nenastoupit. Jeho tým nakonec skončil s 96 body na prvním nepostupovém místě se stejným ziskem bodů jako mělo St. Louis.

Na tiskové konferenci Andersson hovořil, že si chvílemi procházel peklem. Ale že když jeho stav umožňoval hrát, tak chtěl být na ledě a bojovat. „Bylo to těžké, protože mi vždy trvalo asi polovinu zápasu, než jsem se na ledě cítil komfortně. První půlka byla hrozná,“ přiznal. „Pak už to bylo lepší a lepší.“

„Byli jsme ve fázi, kdy jsme do toho šli naplno. Prostě si nemyslím, že byla možnost jen zůstat sedět na tribuně. Ta zlomenina byla jako by v mé botě, bylo to v oblasti kotníku. Takže jsme zkoušeli všechno možné, umrtvit to, brát prášky a tak,“ popisoval. Zároveň připustil, že jeho výkonnost byla zraněním dost ovlivněna, pokud by si ale měl vybrat znovu, učinil by stejně.

„Mohl jsem ty zápasy hrát líp? Určitě. Jsem se svými výkony spokojený? Ani ne. Byl jsem dost pozadu za pukem. Ale víte, cítil jsem, že je důležité ukázat mladým klukům v týmu, že se můžete probojovat i skrz zranění. Toto je liga, ve které se celý rok necítíte stoprocentně. Taková už NHL prostě je,“ dodal s tím, že když okolnosti dovolí, aby mohl bruslit, tak chce i hrát zápasy, ne jen vysedávat a fandit.

Andersson v této sezoně nastoupil k 81 utkáním, ve kterých zaznamenal 11 branek a 20 asistencí. Byť pokračuje pokles jeho produktivity (v sezoně 2021/22 zapsal 50 bodů, následně 49 bodů a v minulé sezoně 39 bodů), tak věří, že s Calgary podepíše při nejbližší možné příležitosti novou smlouvu a nebude hledat nové angažmá. Ta aktuální už platí jen na příští sezonu, po které se může stát volným hráčem, což ale nechce. „Miluji každou sekundu, kterou tu jsem. Co se ale stane, to se stane,“ řekl ke své budoucnosti.

