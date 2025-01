LA Kings rozhodli! Kaliyev musí uvolnit místo na soupisce

Arthur Kaliyev, jeden z nadějných mladíků v sestavě Los Angeles Kings, se ocitl na tenkém ledě. Vedení klubu v neděli oznámilo, že hráče umisťuje na waiver listinu, což dává ostatním týmům NHL možnost nárokovat si ho bez nutnosti obětovat jakékoli jiné aktivum.

Rozhodnutí Kings přišlo v návaznosti na návrat Kylea Burroughse, který byl dočasně vyřazen ze sestavy kvůli narození svého prvního dítěte. Burroughs se vrací do týmu, což by znamenalo překročení povoleného počtu 23 hráčů na soupisce. Vedení tak muselo přijmout těžké rozhodnutí, koho ze sestavy vyřadit. Volba nakonec padla na Kaliyeva, což mnozí považují za překvapivý tah.

Pokud si Kaliyeva během následujících hodin nárokuje jiný tým, bude pokračovat v NHL, ovšem pod novou vlajkou. Pokud však žádný klub neprojeví zájem, mají Kings další možnosti. Mohou ho poslat ho do AHL, kde by nastupoval za Ontario Reign, či využít situace a pokusit se ho vyměnit za jiného hráče nebo výběr v draftu.

Problém je, že Kaliyevova role v Kings už delší dobu stagnuje. Systém hry preferovaný trenérem Jimem Hillerem, který klade důraz na defenzivní odpovědnost a jednoduchost, nedává příliš prostoru hráčům s ofenzivním stylem hry, jakým Kaliyev je.

Arthur Kaliyev byl kdysi vnímán jako jeden z klíčových ofenzivních talentů týmu. V minulé sezoně odehrál 51 zápasů, během nichž zaznamenal 15 bodů (7+8). Předtím, než se dostal do NHL, byl známý svou produktivitou v juniorské OHL, kde dominoval v dresu Hamilton Bulldogs.

V tomto ročníku však odehrál pouze pět zápasů, což jednoznačně ukazuje, že jeho role v Kings je minimální. Trenéři se spoléhají na hráče typu Samuel Helenius nebo Andre Lee, kteří lépe zapadají do systému.

S platem pouhých 825 tisíc dolarů a končící smlouvou představuje Kaliyev zajímavou příležitost pro týmy hledající ofenzivní posilu s nízkým rizikem. Spekuluje se, že mezi potenciálními zájemci by mohli být například Ottawa Senators, jejichž GM Steve Staios Kaliyeva dobře zná z dob, kdy společně působili v Hamiltonu.

Pokud si ho žádný tým nenárokuje, je pravděpodobné, že Kings ho pošlou na farmu do AHL. To by Kaliyevovi umožnilo pravidelně nastupovat, hrát v první nebo druhé formaci Ontario Reign a případně se znovu ucházet o místo v NHL, pokud by se naskytla vhodná příležitost.

