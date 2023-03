LA si chtělo pojistit Gavrikova, ten však touží po trhu volných hráčů!

Defenzivní obr nenaslouchal nabídkám na prodloužení kontraktu od Blue Jakcets a nyní to vypadá, že jej nepřesvědčí ani ve slunné destinaci v Kalifornii. Králové se pokusili předčasně nastínit ruskému obránci koncepci a přesvědčit jej o setrvání. Ten má však úplně jiné plány.

Los Angeles získalo ruského obra v přestupové uzávěrce společně s Joonasem Korpisalem. Fanoušci Modrokabátníků pochopitelně nebyli z trejdu svého miláčka nadšeni. Vladislav Gavrikov byl po zranění Zacha Werenskiho jedním z mála obránců, který se snažil udržet defenzivní prapor Blue Jackets. Navíc se opakoval už několikrát omílaný scénář, kdy hvězda s blížícím se statusem nechráněného volného hráče situace ihned využila a místo prodloužení kontraktu toužila po změně adresy.

Finský generální manažer tak i s přihlédnutím ke katastrofální sezoně rychle jednal a svou oporu poslal ke Kings výměnou za pozice v draftu. Nyní se ovšem ukazuje, že nebyl problém v setrvání v Columbusu. I Králové byli ochotni s Gavrikovem vyjednat dlouholetý kontrakt, který by jej v budoucnosti zajistil. Toho však nepřesvědčilo ani světoznámé americké město, či týmové ambice do budoucna. Touží po trhu volných hráčů, kde bude moci naslouchat i nabídkám ostatních celků.

Ruský obr by rád zjistil svoji cenu a podle toho se rozhodl, kde na další sezony zakotví. Takovouto příležitost už pravděpodobně vícekrát v kariéře mít nebude. Nechce se už nyní uvazovat a rád by si do léta vše důkladně promyslel. Nyní se chce soustředit pouze na probíhající ročník, kde bude s Kings usilovat o stříbrný grál.

Tento způsob uvažování už se však nejednou vymstil. Vzpomeňme na Johna Klingberga, který odmítl štědrý kontrakt od Dallasu, v létě po neúspěšných vyjednáváních vyhodil svého agenta a musel se spokojit pouze s jednoletým kontraktem u Kačerů. Nakonec byl rád, že se jej v závěru podařilo vytrejdovat do Minnesoty, kde bude moci zabojovat jak o Stanley Cup, tak o novou smlouvu.

Takovýto scénář by ovšem u Vladislava Gavrikova nastat neměl. O tohoto obránce je v lize poptávka a v přestupové uzávěrce se o něj zajímal například Boston nebo Edmonton. Statný bohatýr tak bude moci z čeho vybírat.

Smělý plán Kings tedy nevyšel úplně podle plánu. Pokud by se totiž LA dohodlo s Vladislavem Gavrikovem na prodloužení, tak by do Columbusu nemuselo posílat žádnou kompenzaci navíc, jak to u podobných výměn bývá. První kolo letošního draftu LA je totiž chráněno pouze neúčastí Králů ve vyřazovacích bojích, což je krajně nepravděpodobné. Pokud by se tedy obě strany dohodly, LA by na trejdu vysoce vydělalo. Ruský snajpr od modré čáry se však rozhodl jinak.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+