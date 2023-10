Lafrenière trénuje v první lajně a vyhlíží průlomovou sezonu

Předsezonní kempy jsou zhruba ve své polovině a Alexis Lafrenière zatím může být s jeho průběhem spokojený. Čeká ho totiž sezona, ve které by měl konečně pořádně prorazit. A zatím to opravdu vypadá dobře, nastupuje v první formaci Rangers s Chrisem Kreiderem a Mikou Zibanejadem.

"Je to určitě dobrá příležitost," ví dobře mladý útočník.

Ve třech sezonách Lafreniérova působení v Rangers bylo více zklamání než úspěchů. Od jedničky draftu 2020 se očekávalo hodně, ale přišel do sezony 2020/21 ovlivněné covidovými restrikcemi a na levém křídle se nemohl dostat přes Chrise Kreidera a Artěmiho Panarina.

Loni měl poměrně povedené play off a v minulé sezoně si připsal 16 gólů a 23 asistencí, přestože na ledě strávil průměrně jen 15:13 minut. Spíše než to se ale rojí spousta otázek, zda po vzestupech a pádech dokáže v New Yorku uspět.

"Pracuji na svém bruslení," odpověděl na otázku, co patří mezi jeho největší slabiny. "Mimo led se snažím posilovat spodní část těla."

Nicméně dle zámořských novinářů jde zatím vidět, že mladý Kanaďan padnul do oka novému trenérovi Peterovi Lavioletteovi.

"Je šikovný, o tom není sporu, má dobré ruce i schopnost hrát v prostorech, kde je málo místa," řekl Laviolette. "Ne každý přijde v osmnácti letech a rozvíří celou ligu. V posledním ročníku měl svůj nejproduktivnější rok, takže s tím přichází i vyzrálost."

Laviolette také řekl, že Lafrenièrovo působení na pravém křídle, kam byl zleva přesunut, nebylo během prvního týdne velkým problémem.

"Nemyslím si, že by ho to nějak výrazně ovlivňovalo,“ dodal trenér. „Myslím, že čím dýl tam hraje, tím víc mu to jde. Je to pro něj příležitost, jak se dostat mezi elitní útočníky i na přesilovky."

Ač si to mladý útočník nebude chtít připouštět, roste na něj tlak. Jak by také ne, je jedničkou draftu, která měla patřit mezi nejlepší v lize.

"Nic se pro mě nemění. Mám to pořád stejně – snažit se být každým rokem lepší, produkovat o něco víc," řekl o svých cílech pro letošní sezonu. "Žádná čísla a cíle nebo cokoliv takového. Jen se chci hokejově posouvat."

