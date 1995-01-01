Laine bude Montrealu chybět až čtyři měsíce, je v ohrožení jeho budoucnost?

26. října 9:30Jakub Ťoupek
Pět týdnů poté, co Patrik Laine zaručil, že v této sezóně uvidíme na ledě toho nejlepšího Laineho, Montreal oznámil, že potrvá několik měsíců, než jej vůbec znovu uvidíme alespoň na ledě.
Finský útočník podstoupil na začátku tohoto týdne operaci břišních svalů poté, co byl 17. října klubem původně označen jako hráč mimo hru na denní bázi. Bude však mimo hru po dobu 12–16 týdnů. V aktuálním ročníku odehrál pouze pět zápasů, získal pouze jeden bod a zaznamenal pouze šest střel na branku.
Tato čísla zcela úplně neodrážejí předvedený výkon, s nímž byl trenér Canadiens Martin St. Louis na začátku sezóny spokojen. Lze tak říct, že se pomalu propracovával k tomu, aby předvedl to nejlepší ze sebe.
Finského snipera provází četná zranění, poslední sezóna, ve které zasáhnul do více jak 60 utkání se datuje do roku 2020. To ještě v dresu Jets zvládnul 68 utkání. Od té doby to jde s bývalou dvojkou draftu pouze z kopce.
V Columbusu se dvakrát dostal přes 50 bodů, jeho strop je ale mnohem výš, což ukázal na samotném začátku své kariéry. Po přesunu do Montrealu si připsal 57 utkání v základní části se ziskem 34 bodů.
Pro Laineho je to sezóna, kdy mu končí kontrakt. Má smlouvu s roční hodnotou 8,7 milionu dolarů a šance, že by na příští výplatnici měl podobný plat, byly již před touto operací malé. Sedmadvacetiletý Fin ani nenaváže na svoji nejlepší sezónu v NHL – 44 gólů a 70 bodů s Winnipegem.
Canadiens ale může s Lainem brzo dojít trpělivost. V minulé sezóně se vrátil po zranění a týmu pomáhal víceméně jen v přesilovkách, při kterých získal více jak polovinu svých bodů, hra 5 na 5 ale z jeho strany vázla. Po sezóně mu končí vysoký kontrakt a prosperující Montreal nejspíš nebude jeho domovem dlouho a bude investovat jinde.
Nejhorší variantou může být i eventuální návrat do Evropy, avšak hráče, který během 537 zápasů zapsal 422 bodů nechcete nechat odejít zpět domů. Jaký z týmů po něm sáhne, a jestli to bude už během sezóny, je stále otázkou. Laineho montrealská budoucnost ale nejspíš bude velmi krátká, nebo velmi levná.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.