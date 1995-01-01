Laine hledá cestu zpět do NHL. O bývalého kanonýra zatím není velký zájem

27. července 9:00David Zlomek
Patrik Laine na zkoušce v New York Islanders? Takhle rychlé to zatím opravdu není. Fanoušky sice o víkendu zaujala zpráva o dohodnutém profesionálním zkušebním kontraktu, ale novinář Stefen Rosner rychle uvedl věci na pravou míru.
Zástupci Islanders podle něj sice hned po otevření trhu s volnými hráči s Laineho táborem mluvili, ale k žádné konkrétní nabídce zatím nedošlo. Rosner pouze vyjádřil své osobní přesvědčení, že newyorský klub finskému útočníkovi nic víc než zkoušku stejně nenabídne.
Důvod této manažerské opatrnosti je zcela zřejmý. Kdysi obávaný kanonýr má za sebou obrovské zdravotní patálie. Po operaci břišního svalstva odehrál v minulé sezoně za Montreal pouhých pět zápasů.
Když se podíváme na posledních pět let, Laine naskočil jen do 186 z 410 možných utkání. Taková absence na trhu logicky sráží jeho hodnotu a žádný tým mu teď nechce dát garantovaný balík peněz.
Přesto dává oťukávání ze strany Ostrovanů smysl. Islanders totiž loni měli třicátou nejhorší přesilovku v celé NHL a zoufale potřebují ofenzivní jiskru. Zdravý Laine je přitom stále jedním z nejnebezpečnějších střelců v lize, což dokázal předloni dvaceti góly. Hned patnáct z nich tehdy nasázel právě v početní výhodě.
Newyorský klub ho nepotřebuje na náročnou defenzivní práci při hře pět na pět. Ostrované v něm vidí čistě levnou a potenciálně velmi údernou zbraň právě pro své trápící se speciální formace. Díky tomu, že Laine loni strávil více než sto dní na listině zraněných, navíc splňuje podmínky pro speciální smlouvu. Může podepsat kontrakt s nízkým základním platem, který je ale nabitý výkonnostními bonusy.
Má to ale jeden zásadní háček. Takový kontrakt lze uzavřít pouze na jeden jediný rok.
Pokud by Laine na Long Islandu ožil a nasázel třeba třicet gólů, stal by se z něj v devětadvaceti letech znovu volný hráč na vrcholu sil. Všechny vyjednávací trumfy by rázem držel ve svých rukou on. Pro Islanders by tak případně fungoval v podstatě jen jako čistý žoldák a hráč na jednu sezonu, u kterého by museli podstoupit riziko jeho dlouhé rehabilitace.
Laineho agent údajně v těchto dnech nadále pátrá napříč celou NHL a doufá, že někde vyjedná garantovanou roční smlouvu. Letní trh se ale pomalu chystá ke spánku...