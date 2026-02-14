NHL.cz na Facebooku

Laine s poloviční slevou k mání. Dle novinářů by zapadl do Pittsburgu i Caroliny

14. února 11:30

David Zlomek

V Montrealu se schyluje k velkému loučení. Patrik Laine, který měl být tváří nové ofenzivy Canadiens, je podle nejnovějších zpráv skutečně na odchodu. Generální manažer Kent Hughes a viceprezident Jeff Gorton sice loni vyzdvihovali jeho 20 gólů jako klíč k postupu do play-off, ale současný tým se v jeho absenci naučil vítězit i bez něj. Mladé jádro Canadiens dozrálo a v útoku už pro finského ostrostřelce s platem 8,7 milionu dolarů není místo.

Laine se potýká s následky operace, kvůli které v této sezoně odehrál jen pět zápasů s bilancí jediné asistence. I když už začal trénovat, jeho pozice v elitní šestce je pryč. Montrealu se daří v defenzivně zodpovědnějším složení, kam Laineho styl příliš nezapadá. Podle insidera Erica Engelse je Montreal ochoten ponechat si až 50 % jeho platu, aby usnadnil výměnu, ale odmítá k obchodu přidávat další draftové volby či talenty jako lákadlo.

Tato situace okamžitě prý i tak vyvolala zájem v Pittsburghu. Generální manažer Kyle Dubas se ocitl v nečekané pozici, kdy jsou Penguins druzí v Metropolitní divizi a mají velkou šanci na play-off. Reportér Dan Kingerski naznačuje, že Laine by pro Crosbyho a Malkina mohl být ideálním a poměrně levným parťákem. Přestože přesilovka Penguins šlape, chybí jí čistokrevný střelec s ochotou pálit z každé pozice. Laine, kterému v létě končí smlouva, představuje pro Pittsburgh minimální riziko s obrovským potenciálem.

Další horkou stopou je Carolina Hurricanes. Tamní generální manažer Eric Tulsky má dostatek místa pod stropem a v kabině několik Finů, kteří by Laineho návratu mohli pomoci. Sebastian Aho je jeho parťákem z reprezentace a Nikolaj Ehlers starým známým z Winnipegu. Pro Carolinu by „poloviční“ Laine za 4,35 milionu dolarů mohl být trumfem, který z nich udělá hlavního favorita na Stanley Cup.

Zatímco NHL prožívá olympijskou pauzu, v Montrealu se čeká na restart ligy 26. února. Očekává se, že Canadiens vloží Laineho do sestavy na pár zápasů, aby všem zájemcům ukázali, že je po operaci fit a připraven pálit. Ať už zakotví v Pittsburghu, v Carolině, nebo kdekoliv jinde, jeho osud bude jedním z největších příběhů blížící se uzávěrky přestupů 6. března. 

