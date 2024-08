Laine se dočkal! Finský útočník míří do Montrealu

To, o čem se celé léto spekulovalo, je nyní hotovou věcí. Patrik Laine opouští Columbus Blue Jackets, vyměněn byl do Montrealu Canadiens. Do Kanady míří kromě Fina také výběr ve druhém kole draftu 2026, novou součástí Columbusu se pak stal obránce Jordan Harris.

V minulé sezoně odehrál Laine za Blue Jackets poslední zápas 14. prosince kvůli zlomené klíční kosti a 28. ledna začal čerpat péči v rámci asistenčního programu, z něhož byl propuštěn 26. července.

Šestadvacetiletý hráč požádal Blue Jackets o výměnu a generální manažer Columbusu Don Waddell v pondělí uvedl, že předpokladem jakékoli výměny je férová dohoda pro všechny zúčastněné strany.

„Chceme hráče, kteří chtějí být v Columubusu. Patrik dal jasně najevo, že si myslí, že změna prostředí je pro něj nejlepší,“ řekl Waddell. „Podařilo se nám získat dobrého mladého hráče v osobě Jordana Harrise a zároveň zachovat finanční flexibilitu tohoto obchodu, což pro nás bylo velmi důležité. Přejeme Patrikovi vše nejlepší.“

Waddell zmínil dvě důležité věci. Tou první je, že Montreal přebírá kompletní Laineho smlouvu na další dva roky a téměř devět milionů dolarů. Tou druhou je pak míněna jeho touha klub opustit. V takovém případě nemá cenu hráče držet.

„Uvolňuje nám to ruce,“ řekl Waddell. „Od té doby, co jsme provedli výměnu, mi volali asi čtyři GM. Spousta týmů je v situaci, kdy se snaží uvolnit prostor pod stropem, takže si myslím, že jsme udělali dobrý krok.“

Zapomínat by se nemělo ani na druhé jméno. Harris získal v minulé sezoně 14 bodů (3 góly, 11 asistencí) a byl průměrně 17:28 času na ledě, to vše v 56 zápasech.

Čtyřiadvacetiletého hráče si Montreal vybral ve třetím kole (č. 71) draftu 2018 a ve 131 zápasech nasbíral 32 bodů (8 branek, 24 asistencí).

„Je to mladý hráč, skvělý kluk, je určitě šikovný,“ řekl Waddell. „Dává nám dalšího hráče na pozici obránce, který bude s kluky bojovat o místo, a to je to, co chcete. Dobrých hráčů není nikdy dost. Nechte je bít se v konkurenci, a nakonec se ti nejlepší z nich dostanou do týmu.“

