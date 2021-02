Laineho debut nevyšel podle představ, Dallas si připsal jednoznačné vítězství

Finský útočník Patrik Laine konečně debutoval v barvách Blue Jackets, nicméně to nebyla nejvydařenější premiéra. Laine odešel ze zápasu bez kanadského bodu, navíc se záporným hodnocením ve statistice plus/mínus. Columbus podlehl Dallasu v poměru 3:6.

COLUMBUS BLUE JACKETS - DALLAS STARS

3:6 (0:1, 1:4, 2:1)

Laineho debut nevyšel

Velice sledované utkání kvůli debutu Patrika Laineho nedopadlo pro Columbus a samotného finského útočníka nejlépe. Laine při porážce 3:6 nebodoval, navíc si připsal dva záporné body do statistiky plus/mínus.

Branky a nahrávky

26. Jones (Roslovic, Foligno), 44. Grigorenko (Robinson), 48. Kukan (Grigorenko, Gavrikov) – 4. Pavelski (Klingberg, Benn), 21. Pavelski (Klingberg), 26. Benn (Pavelski), 32. Gurjanov (Radulov, Hintz), 34. Faksa (Comeau, Cogliano), 59. Radulov (Pavelski, Benn).

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 - 33 | Přesilová hra: 1/3 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3%, odchytal 33:40

Elvis Merzlikins (CBJ) – 9 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 24:37

Jake Oettinger (DAL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5%, odchytal 59:52



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 1+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 18:59



Tři hvězdy utkání

1. Joe Pavelski (DAL) - 2+2

2. Jamie Benn (DAL) - 1+2

3. Michail Grigorenko (CBJ) - 1+1

MONTREAL CANADIENS - VANCOUVER CANUCKS

5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Vancouver na Montreal znovu nevyzrál

Montreal dokázal najít na Vancouver v posledních zápasech recept a použil ho i dneska. Canadiens se brzy dostal do solidního vedení, které si dokázal po celý duel ohlídat. 1000. zápas v NHL odehrál Shea Weber.

Branky a nahrávky

14. Anderson (Chiarot, Suzuki), 17. Anderson (Kulak, Suzuki), 33. Toffoli (Edmundson, Petry), 36. Toffoli (Kotkaniemi, Weber), 60. Petry (Toffoli) – 25. Roussel (Beagle, Hughes), 41. Pettersson (Miller, Hughes), 60. Pearson (Boeser).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 - 39 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3%, odchytal 59:40

Thatcher Demko (VAN) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 57:20



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (MTL) – (0+0), 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:28



Tři hvězdy utkání

1. Shea Weber (MTL) - 0+1 (1000. zápas v NHL)

2. Tyler Toffoli (MTL ) - 2+1

3. Josh Anderson (MTL) - 2+0

CHICAGO BLACKHAWKS - CAROLINA HURRICANES

3:4sn. (2:2, 0:0, 1:1 - 0:0)

Carolina v Chicagu uspěla až v nájezdech

Skvělým výkonem se znovu prezentoval Kevin Lankinen, kterému se i v tomto případě podařilo dotáhnout Blackhawks k bodovému zisku. Tentokrát to byl bod jeden, jelikož v samostatných nájezdech rozhodl Andrej Svečnikov.

Branky a nahrávky

18. Kurashev (Suter, Kubalík), 20. Kane (DeBrincat), 54. Strome (DeBrincat, Kubalík) – 4. Svečnikov (Staal, Foegele), 15. Foegele (Staal, Skjei), 47. Trocheck (Niederreiter, Pesce), rozh. náj. Svečnikov.

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 - 41 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Kevin Lankinen (CHI) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7%, odchytal 65:00

James Reimer (CAR) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

David Kämpf (CHI) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:01

Dominik Kubalík (CHI) – 0+2, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:56

Martin Nečas (CAR) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:52



Tři hvězdy utkání

1. Warren Foegele (CAR) - 1+1

2. Jordan Staal (CAR) - 0+2

3. Alex DeBrincat (CHI) - 0+2

ST. LOUIS BLUES - ARIZONA COYOTES

4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Bitva pro St. Louis

Arizona to svému dnešnímu soupeři rozhodně nedala zadarmo. Blues museli v první části dotahovat, nicméně v té druhé se dostali dvakrát do vedení a nakonec dotáhli duel do vítězného konce.

Branky a nahrávky

18. Hoffman (Parayko, Blais), 24. Faulk (Blais, Dunn), 32. Dunn (Schwartz, Kyrou), 42. O'Reilly (Kyrou, Parayko) – 11. Dvorak (Pitlick, Caggiula), 27. Dvorak (Schmaltz, Kessel), 58. Schmaltz (Garland, Kessel).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 - 33 | Přesilová hra: 0/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 60:00

Darcy Kuemper (ARI) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 57:20



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Vince Dunn (STL) - 1+1

2. Ryan O´Reilly (STL) - 1+0

3. Christian Dvorak (ARI) - 2+0

WINNIPEG JETS - CALGARY FLAMES

3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

Calgary stál body vstup do utkání

Raketový nástup Jets do zápasu znamenal po první třetině vedení 3:1 a dobrou výchozí pozici pro zbytek duelu. Flames se rozhodně nevzdali, bojovali až do konce, ovšem dočkali se pouze snížení na rozdíl jednoho gólu.

Branky a nahrávky

7. Lewis (Appleton), 8. Forbort (Pionk, Copp), 14. Ehlers (DeMelo, Scheifele) – 8. Tkachuk (Dubé, Lindholm), 51. Tkachuk (Gaudreau, Monahan).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Laurent Brossoit (WPG) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5%, odchytal 60:00

David Rittich (CGY) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3%, odchytal 58:01



Československá stopa v utkání

David Rittich (CGY) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3%, odchytal 58:01



Tři hvězdy utkání

1. Derek Forbort (WPG) – 1+0

2. Matthew Tkachuk (CGY) – 2+0

3. Trevor Lewis (WPG) – 1+0

COLORADO AVALANCHE - MINNESOTA WILD

2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Colorado mírně lepším týmem

Těsně vítězství Colorada v tomto utkání se dá považovat za zasloužené. Avalanche odehráli solidní duel, těsně před polovinou zápasu se dostali do dvoubrankového vedení a to stačilo. Z hostující strany dokázal snížit Kaprizov, na více se Minnesota ale nezmohla.

Branky a nahrávky

18. O'Connor (Sherwood, Makar), 28. Ničuškin (Donskoi) – 34. Kaprizov (Parise, Mayhew).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 - 28 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (COL) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4%, odchytal 60:00

Cam Talbot (MIN) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5%, odchytal 59:02



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

Neuvedeno v zápise o utkání

LOS ANGELES KINGS - ANAHEIM DUCKS

1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Útočně naladěný Anaheim

Skvělý výkon Anaheimu byl oceněn dvěma body. Ducks vyslali na branku soupeře přes čtyřicet střel a od úvodních minut bylo cítit, že si chtějí dojít pro vítězství. To se nakonec podařilo!

Branky a nahrávky

26. Kaliyev (Amadio, Doughty) – 11. Heinen (Silfverberg, Steel), 21. Backes (Rowney, Deslauriers), 60. Deslauriers.

Statistické okénko

Střely na bránu: 21 - 43 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 7

Kdo se postavil do brankoviště?

Cal Petersen (LAK) – 40 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93%, odchytal 59:09

John Gibson (ANA) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2%, odchytal 59:59



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Cal Petersen (LAK) - 40 zákroků

2. David Backes (ANA) - 1+0

3. Drew Doughty (LAK) - 0+1

EDMONTON OILERS - OTTAWA SENATORS

4:2 (3:0, 1:1, 0:1)

Edmonton bere další vítězství

Tentokrát to nebyla taková přestřelka, vítěz ale zůstal stejný. Edmonton skvěle vstoupil do zápasu, v první části vstřelil tři branky a nasměroval si to k vítězství. Ottawa se sice nevzdala a bojovala, nebylo jí to však nic platné.

Branky a nahrávky

10. Nurse (Barrie, McDavid), 13. Puljujärvi (McDavid, Barrie), 15. Draisaitl (Yamamoto), 26. Puljujärvi (Bouchard, K. Russell) – 33. Paquette (Chabot, Stützle), 60. Stützle (Stepan, Zub).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 - 25 | Přesilová hra: 0/2 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Mikko Koskinen (EDM) – 23 zákroků, 2OG, úspěšnost 92,0%, odchytal 60:00

Marcus Högberg (OTT) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0%, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jesse Puljujärvi (EDM) - 2+0

2. Tyson Barrie (EDM) - 0+2

3. Evan Bouchard (EDM) - 0+1

