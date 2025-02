Laineho tradice? Po euforii přichází vystřízlivění, teď potřebuje restart v reprezentaci

Šestadvacetiletý Patrik Laine neprožívá v Montrealu ideální období. Tentokrát však jeho krize přišla dřív, než se očekávalo. Finský útočník musí doufat, že nepovedené poslední týdny hodí za hlavu a svou mysl i výkonnost restartuje v reprezentaci na probíhajícím NHL 4 Nations Face-off. Jinak má zaděláno na pořádný problém.

Je to už taková tradice finského hráče, jenž se nenechá příliš snadno zkrotit. Právě jeho charakter bývá problémem, kvůli němuž nedokáže naplno prodat svůj potenciál, což poznali už ve dvou organizacích.

Do NHL vletěl ve velkém stylu, ve Winnipegu měl parádní nováčkovskou sezonu a jeho výkony ještě vyrostly ve druhém ročníku v nejslavnější hokejové soutěži. Pak se ale začaly objevovat rozepře. Laine nedával hokeji tolik, kolik by mohl. Objevovaly se zmínky, že raději ponocuje u videoher a má hodně špatný vliv na kabinu. Pak si postavil hlavu a v sezoně 2020/21 byl nakonec vyměněn do Columbusu.

Euforie v Ohiu z příchodu výborného útočník ale nevydržela věčně. Vše pak vygradovalo loni, kdy kvůli zranění a následně umístění do asistenčního programu NHL odehrál jen 18 zápasů. Vedení Blue Jackets se dozvědělo, že nechce v týmu pokračovat, stejně jako se to stalo ve Winnipegu. V létě tak přišla výměna, která Columbusu, s výjimkou ušetření peněz, nic zářného nepřinesla.

V Montrealu pochopitelně zavládla tradiční euforie, přišel výborný střelec, který mohl pozvednout tým na úplně jinou úroveň. Nadšení zbrzdilo vážné Laineho zranění v tréninkovém kempu, načež ale Finovi aplaudoval plný dům, když za tým debutoval 3. prosince proti Islanders. Tentokrát ale vystřízlivění přišlo nebývale brzy.

Laine v prvních dvaceti zápasech makal, dokázal dát 12 branek a přidat 6 asistencí. Ale pak jeho výkonnost až dramaticky poklesla. V posledních osmi zápasech na jeho hru není hezký pohled. Z předních formací byl napřed sesazen do třetí lajny, posléze dokonce až do čtvrté. S tím se pojí i snížení herního času na ledě.

Jestli je důvodem k takovému degradování ryze výkonnost, nebo je v tom například horší tréninková morálka, o tom se pochopitelně veřejně nehovoří. Poslat borce s ročním platem 8,7 milionu dolarů do čtvrté formace, to se neděje každý den a většinou je v tom něco víc než jen fakt, že přišla série zápasů bez formy.

A co na to samotný Laine? Neschází mu sebereflexe, zároveň ale kritizuje rozhodnutí trenéra Martina St. Louise, že mu nedává dostatek prostoru a možnost hrát s lepšími parťáky. „Pochopitelně nehraju tak, jak bych asi měl. Takže rozumím tomu, proč hraju méně času než normálně. Ale chtěl bych být na ledě víc? Rozhodně. Kdo by nechtěl? Ale nechci to příliš rozebírat,“ řekl na tiskovce před NHL 4 Nations Face-off. „Když jste na ledě deset minut, je to pro vás těžší, když jste zvyklí hrát mnohem víc. Vůbec se nedostanete do rytmu. Ale je potřeba se pořád snažit dělat to nejlepší.“

V lednu hrál Fin v průměru přes 16 minut na zápas, v únoru se nedostane v průměru nad 12 minut. Toto rozhodnutí ho frustruje, což občas ukazuje i během zápasů. Laine přitom hraje o svou budoucnost, jeho současná smlouva skončí po příští sezoně. Potřebuje ukázat, že je rozdílovým hráčem, jinak bude mít těžké, aby získal životní kontrakt. S puncem kvalitního, ale problémového hráče takovou smlouvu nedostane. Musí ukázat, že má schopnosti být superhvězdou, což ovšem jde ze třetí či čtvrté formace dost složitě.

A Laine to ví. I proto doufá, že ve finské reprezentaci na NHL 4 Nations přijde potřebný restart a jeho výkony vyletí opět nahoru. „V takovou chvíli se musíte podívat do zrcadla,“ řekl Laine. „Musíte prostě pracovat a zajistit, aby se věci pohnuly. Někdy je to trochu těžké. Ale cítím, že teď to bude dobrý bod obratu, abych získal zpět sebevědomí a získal nějaký impuls pro zbytek roku,“ dodal.

Finsko otevře turnaj v noci na pátek proti Spojeným státům.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+