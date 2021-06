Lamoriello? Vždycky je o krok napřed, chválí Zajac dvojnásobného vítěze Gregoryho trofeje

V New Jersey kdysi vybudoval zlatou dynastii, co během devíti let třikrát získala Stanley Cup. Své si odvedl také u torontských Maple Leafs a teď exceluje Lou Lamoriello v roli generálního manažera NY Islanders. Jeho brilantní práce je nepřehlédnutelná, a tak vás sotva překvapí, že americký funkcionář právě podruhé za sebou získal Jim Gregory Award pro nejlepšího GM v NHL. Váže se k tomu historický primát, stal se prvním vícenásobným držitelem této prestižní ceny.

Středa byla pro Lamoriella báječným dnem.

Nejprve se dozvěděl, že mu byla podruhé v řadě udělena Gregoryho trofej, načež přihlížel důležité výhře Ostrovanů. Ti na domácím ledě v Nassau Coliseum čelili hrozbě vyřazení, v prodloužení se jim ale povedlo Tampu přetlačit a srovnat stav série s Bolts na 3:3.

Ve třetím kole play-off bojuje Lamoriellem poskládaný kádr druhý rok po sobě. I díky genialitě svého strůjce. Když se zranil kapitán Anders Lee, Lamoriello díru precizně zalepil. Od Ďáblů přivedl Travise Zajaca s Kylem Palmierim. Oba se osvědčili v tu pravou chvíli - během bitev o Stanley Cup.

"Vždy je oproti okolnímu dění o krok napřed. Jeho výsledky mluví samy za sebe," smeká před ním Zajac.

Lamoriello by se mohl kasat, ale to není jeho styl. "Tuto cenu přijímám s velikou pokorou. Za naše úspěchy nemůže jeden člověk, ale podílí se na nich spousta lidí, v čele s majitelem Scottem Malkinem a jeho partnery," povídá pro NHL.com.

Osmasedmdesátiletý matador si pochvaluje podmínky, ve kterých pracuje. Vřelá slova má také pro respektovaného trenéra Barryho Trotze či zmíněného Leeho. Chválí celý mančaft i své kolegy z managementu.

Hybatelem důležitých změn je ovšem on. Muž striktních pravidel. S rezervoárem zkušeností a úžasným instinktem. Vše, co dělá, je promyšlené. Jasně, i Lamoriello se někdy spálí, nicméně bilance 26 postupů ze 34 možných jednoduše ohromí.

Ostatně ne náhodou najdete funkcionářskou legendu v Síni slávy. Od roku 2009. Přečtěte si víc o tom, jak díky němu vyletěli newyorští hokejisté mezi ligovou špičku.

