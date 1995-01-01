Larkin si chce vydupat výměnu. Jenomže (na zadaných adresách) ho nikdo nechce

9. července 10:15Jiří Lacina
Notně zašmodrchaná je situace kolem Dylana Larkina v Detroitu. Kapitán mužstva si dupnul, že u Red Wings nechce pokračovat a prostřednictvím agenta požádal o výměnu. Ještě před několika desítkami let naprosto nemyslitelné, později představitelné, dnes zcela normální.
Potíž je v tom, že Larkin dal Steveu Yzermanovi velmi úzký manévrovací prostor. Poskytl seznam pouze tří týmů, do nichž je ochotný zrušit klauzuli o nevyměnitelnosti. Florida, Vegas, Minnesota. Daňové ráje s ambicemi na Stanley Cup.
Jenomže Florida si obstarala posily jinde a je nejspíš venku ze hry usilovat o hráče, který nectí smlouvu, coby kapitán opouští svou loď a ještě ve smyslu protihodnoty nebude levný. O Minnesotě a Vegas se hovoří v tomtéž duchu, protože nemají dost místa pod stropem.
Yzerman žádal Larkina o rozšíření seznamu, ten to odmítl.
Generální manažer, který sám nosil céčko v Detroitu na hrudi dvacet let, tak opět naznačil, že Larkinovi prostě nemusí vyhovět. Že musí dělat to nejlepší pro klub.
„Žádná výměna je lepší než špatná,“ šíří se éterem.
Fanoušci Red Wings mají na věc svůj názor. Padají věty jako: „Koho ještě zajímá?“ „Posaďte ho do press boxu, zrádce!“ Apod.
Připomeňme, že Larkin má smlouvu s Detroitem ještě na pět let. Drobnou výhodou může být, že stropová zátěž 8,7 mil. ročně z něj ve světle posledních kontraktů dělá relativně dobré zboží v poměru cena / výkon. Američan by ale musel rozšířit seznam adres.
Yzerman není kouzelník a nevnutí ho někam, kde pro něj není místo.
V tuto chvíli komentují zámořské zdroje situaci jako srážku dvou těžkých vah. Nikdo nechce ustoupit. Detroit se snaží posílit. Hodně prý usiluje o udržení Patricka Kanea. Larkin nakonec nemusí dosáhnout svého a v září ho může čekat kemp u Red Wings.