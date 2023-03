Lauko se zabydlel v sestavě Bruins. Pořád ale existuje možnost farmy

Už není žádný mladík. Ve svých třiadvaceti letech by asi měl Jakub Lauko, útočník Bostonu, rád jistotu. Hraje ale v NHL, v té není jisté nic. Dlouho byl mužem, který pendloval mezi farmou a prvním týmem. Teď to však vypadá, že se situace konečně ustálila. Strašák v podobě farmy ale stále existuje.

Třiadvacetiletý borec se momentálně potýká s menším zraněním, nicméně dle trenéra Jima Montgomeryho by nemělo jít o nic vážného. Dokonce by ho zdravotní stav neměl omezit nijak výrazně, dnes by měl hrát.

A tím by zapsal další zářezy do svého povedeného období. Přibližně od půlky března hraje pravidelně, za což musí být vděčný. Neustálé pendlování mezi farmou a prvním týmem není ničím, co by mu v kariérním růstu pomáhalo. V tomto měsíci se gólově prosadil třikrát, naposledy jednou proti Carolině.

Před vedením klubu ale stojí těžké rozhodnutí. Jednou možností je ponechat si Lauka v prvním týmu, tou druhou poslat ho na farmu. Proto, aby hrál víc, ale také proto, aby Providence pomohl v play off. I farma Bostonu se totiž řadí mezi žhavé favority v AHL.

„Jakub už se ale cítí jako součást týmu, na jeho hře to jde vidět,“ řekl k tomu Montgomery. „Občas tam bývaly výkyvy, ale v poslední době je tady v NHL velmi konzistentní. Vidím u něj jinou mentalitu. Chová se trošku jinak. Mnohem víc si věří. Pomáhá tomu i fakt, že je kolem tak dobrých spoluhráčů a trenérů. Rozhodně vidíme rozdíl.“

Je však jasné, že organizace bude chtít uspět na obou frontách. V NHL i v AHL. Lauko by farmářskému týmu rozhodně pomohl, což je jasné i Montgomerymu.

Ten se ale Lauka nechce vzdávat. „Jsou tam pro i proti. Pokud bych měl říct, co si myslím teď, tak bych si ho tady rád nechal,“ dodal.

Je však jasné, že situace se značně promění, až se doplní sestava. Ve čtvrté lajně se dobře prezentoval A. J. Greer, z marodky se pak budou vracet Taylor Hall a Nick Foligno.

