Léčba Laviolettem funguje. Rangers vedou ligu!

Je konec listopadu a situace se mění každým dnem, nicméně Rangers jsou v neděli ráno opravdu na čele NHL. V to fanoušci Blueshirts snad ani nedoufali, mnoho jich totiž Peterovi Laviolettovi, novému trenérovi, nevěřilo. Zatím do sebe ale všechno zaklaplo.

Sezona přitom začala průměrně. V prvních čtyřech zápasech Rangers padli s Nashvillem i Columbusem, dohromady v těchto zápasech dostali devět branek. Ale pak? Šest výher za sebou, a to včetně pěti triumfů za sebou na výletě po kanadských stadionech.

Rangers od 22. října prohráli jen dvakrát, z toho jednou po nájezdech. Jinak třináct výher. Úctyhodná série, před kterou je třeba smeknout. I kvůli okolnostem.

Například poslední tři výhry přišly během čtyř dnů, během kterých se Rangers museli přesunout z Pittsburghu do Philadelphie a odtud do New Yorku. Ve své aréně pak přivítali Boston, kterému v jednom z nejlepších zápasů sezony nasázeli sedm branek.

Borci z Manhattanu prostě mají sílu. Kádr se přitom tolik nezměnil, osa týmu je stále stejná. Kouč Laviolette ale našel funkční systém, ze kterého profituje nejen tým, ale také jednotlivci.

Artěmij Panarin překonal historický rekord organizace, skvěle chytá Jonathan Quick, nový miláček MSG, góly jako na běžícím páse dává Chris Kreider a vypadá to, že se probudil i Alexis Lafreniere.

Start do sezony prostě vyšel na jedničku. Nicméně nejen start, devatenáct zápasů už je poměrně velký vzorek na to, aby šlo potvrdit, že se nejedná o náhodu. Důkazem budiž náskok osmi bodů na čele divize.

"Myslím, že kluci jdou do zápasu s tím, že prostě vyhrají," řekl trenér Peter Laviolette poté, co jeho tým zlepšil bilanci na parádních 15-3-1. "Očekávají, že budou hrát určitým stylem. Pokud to tak udělají, vidí výsledky."

Hráči systému očividně věří. Zvlášť poslední zápas proti Bostonu byl ukázkou toho, v jaké pohodě momentálně Rangers hrají.

Po jedenácti minutách vedli 2:0, nicméně Boston během dvaceti vteřin dokázal srovnat. I tak ale první třetinu vyhráli domácí, Kreider se v úniku nemýlil. Krátce po startu druhé třetiny bylo díky Pastrňákovi opět srovnáno, ale Rangers přesto posléze vedli 5:3. Bruins sice v poslední periodě dotírali, ale Rangers dali další dva góly.

"Je docela sranda to říct, ale opravdu si myslím, že jsme ještě nehráli náš nejlepší hokej," varuje soupeře obránce K'Andre Miller.

THE GARDEN IS ALIVE pic.twitter.com/JXRovqItgV — New York Rangers (@NYRangers) November 25, 2023

