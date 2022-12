Léčba Tortorellou. Nejproduktivnější hráč na tribuně, hvězda na odchodu

To, že je John Tortorella velký svéráz, asi ani nemusíme zmiňovat. Philadelphia se plácá na dně tabulky a její výkony nejsou dobré. Flyers jsou vlastně tam, kde měli být. S tím ale na zkušeného Američana nechoďte. Tým se snaží probudit všelijak. Nabízí se však otázka, kdo po jeho léčbě bude dávat góly?

Jako první zmiňme Jamese van Riemsdyka. Ten se v roce 2018 vrátil do Philadelphie jakožto volný hráč, byl to emotivní návrat do klubu, který ho draftoval.

Ale angažmá asi nevyšlo tak, jak by si obě strany představovaly. Flyers nedokázali uspět, nicméně na van Riemsdyka si moc nemohou stěžovat. Bodoval a dával i solidní počet branek. Postupně šlo o 27, 19, 17 (zkrácená sezona) a 24 branek. V současném ročníku má pak ve dvanácti utkáních pět gólů.

Třiatřicetiletý borec to má stále v sobě a pro mužstva, která míří do play off, by mohl být platnou posilou. Bere sice sedm milionů ročně, ale je v posledním ročníku své smlouvy. I proto ho Flyers velmi rádi uvolní. „Flyers ho uvolnili k trejdu,“ potvrdil novinář Jeff Marek.

Průměrný výdělek JVR sice vychází na sedm milionů dolarů, ale kontrakt je rozpočítán tak, že v této sezoně to vychází pouze na pět milionů. Jak navíc Marek dodává, jeden milion již byl vyplacen ve formě podpisového bonusu.

Kevin Hayes sice neodejde, ale v noci nehrál. Což zaujalo nejednoho fanouška, vždyť Hayes je nejproduktivnějším hráčem týmu, je to borec do oslabení i do přesilovky.

„Vaši otázku chápu, ale moc se do toho nechci pouštět. Nemůžu pořád řešit jenom to, že nedáváme góly. Musím se na to dívat tak, jak chci, aby tým celkově vypadal. Jaký je jeho standard, jak chceme hrát. Záleží mi na tom víc než na tom, že jsme prohráli a postrádali ofenzivu,“ řekl na toto téma samotný trenér Tortorella.

To, že Tortorellovi záleží i na obraně a celkovém obrazu, se dá chápat. Fanoušci Flyers se však začínají obávat, jak špatná bude sezona, když odejde JVR a lídři týmu budou na tribuně. Flyers mají totiž druhou nejhorší ofenzivu v lize, na zápas mají pouhých 2,41 gólu.

Share on Google+