Ledy se hýbou. Tampa zahájila rozhovory se Stamkosem a Hedmanem

Nedávno jsme psali o tom, jak je Steven Stamkos zklamaný, že s ním klub stále nezahájil jednání o nové smlouvě. V Tampě působí od roku 2008, je tváří klubu a v létě mu končí kontrakt.

Internetem už jdou spekulace, kde všude by mohl coby volný hráč skončit. CBS Sports jmenuje mezi možnými destinacemi Toronto, Nashville, Floridu nebo Detroit.

Z oblasti kolem Toronta Stamkos pochází a pokud Maple Leafs vypadnou v prvním kole, dá se tady očekávat zemětřesení. V Nashvillu už hrají Stamkosovi bývalí spoluhráči Ryan McDonagh a Luke Schenn. Angažmá na Floridě by bylo ironií, jde o regionálního rivala, ovšem s velmi silným týmem. Nemusel by se daleko stěhovat. V Detroitu stále probíhá přestavba, mentor by se hodil a místa pod platovým stropem tady mají víc než dost.

Anebo to bude všechno jinak a Stamkos prodlouží v Tampě. Podle čerstvých informací se Julien BriseBois konečně dal do práce a zahájil pohovory se Stamkosem a Victorem Hedmanem.

BriseBois prozradil novinářům, že se Stamkosem mluvil ihned po pátém zápase s Panthers a dopisuje si i s jeho agentem. Potvrdil rovněž kontakt s agentem o rok mladšího Švéda Hedmana.

„Samozřejmě, Steven Stamkos potřebuje smlouvu a my chceme, aby k nám dál patřil. Všichni jste viděli, jak od uzávěrky přestupů Stammer povýšil svou hru, bylo to ohromné sledovat. Vidíte, jak vede ostatní na ledě. Co je vidět míň, jak skvělý lídr je i mimo led,“ řekl BriseBois.

Tampa má v mužstvu několik drahých veteránů. Nikita Kučerov, Brayden Point a Andrej Vasilevskij zabírají pod stropem každý 9,5 mil. ročně. Stamkosova stropová zátěž byla dosud 8,5 mil., u Hedmana je to ještě pro příští rok 7,875 mil. Novináři zatím nespekulují, jaké nároky můhou 34letý útočník, respektive 33letý obránce mít.

