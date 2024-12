Legenda Avery cupuje Rangers. Oficiálně jsem podal přihlášku na pozici trenéra, říká

Bývalý útočník New York Rangers Sean Avery nešetřil kritikou na adresu svého bývalého klubu. Rangers prohráli 13 z posledních 17 zápasů, jejich hra se rozpadá a Avery má jasno, kdo by měl nést odpovědnost.

„Vyhodil bych ho hned na místě,“ prohlásil Avery na adresu trenéra Petera Lavioletta. „V tak velkém trhu, jako je New York, to tak prostě chodí. Loni byli Rangers blízko finále Stanley Cupu. Když se věci zhorší, první, kdo jde, je trenér. Ale co potom? Koho přivedete? Celý systém je rozbitý. iPady na střídačce? Co s nimi chcete vidět? Jak vám to pomůže? Potřebuji hráče, kteří jsou v zápase, ne u obrazovek.“

Laviolette, který je ve druhé sezoně své tříleté smlouvy, měl loni velký úspěch, když dovedl Rangers k Presidents’ Trophy a až do finále Východní konference. Tato sezona je však pravým opakem. Rangers ztratili svou identitu a problémy se hromadí.

Kromě trenéra Avery volá i po změnách na soupisce. Podle něj by se Rangers měli zbavit K’Andre Millera. „Musíte ho vyměnit teď, dokud má nějakou hodnotu,“ řekl Avery. „Není to hráč pro velký tým. Nemá mentalitu válečníka jako třeba Ryan McDonagh. Ten se v krizové situaci proměnil ve skutečného bojovníka. Miller takový není. Pokud chcete něco zachránit, musíte jednat dřív, než jeho hodnota klesne.“

Averyho kritika míří na všechny strany – od hráčů přes vedení až po samotný systém, který je podle něj nefunkční. „Rangers potřebují změnu, jinak se budou dál potápět. A pokud to neudělají teď, bude pozdě,“ varoval Avery.

Situace u Rangers není dobrá a tlak na generálního manažera Chrisa Druryho, aby udělal zásadní rozhodnutí, roste. Avery dokonce veřejně oznámil, že by chtěl tým převzít sám. „Podal jsem oficiální přihlášku na post hlavního trenéra Rangers. Mám připravený tým i strategii. Přemýšlím dokonce o společném vedení se Stevem Ottem,“ uvedl s nadsázkou.

