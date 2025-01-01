Legenda hlásí konec. Kopitar po sezoně ukončí kariéru

19. září 10:30Adam Čuba
Dvacet let, přes 1500 zápasů a téměř stejně tolik bodů. To je dosavadní vizitka dnes už legendárního slovinského útočníka Anžeho Kopitara. Osmatřicetiletý veterán oznámil, že po nadcházející sezoně 2025/2026 ukončí svou profesionální kariéru. Po dvou dekádách, které kompletně strávil v dresu Los Angeles Kings.
Je lídrem v počtu zápasů za LA. V historických statistikách organizace, kterou posledních deset let vede jako kapitán a vyhrál s ní dva Stanley Cupy, nikdo nezískal víc asistencí, v gólech je třetí, bodů posbíral více jen člen hokejové síně slávy Marcel Dionne. Zkrátka, Anže Kopitar má už nyní životopis hodný legendy.
Nadcházející sezona však bude jeho poslední. Své rozhodnutí ohlásil na tiskové konferenci, které se spolu s ním zúčastnila i jeho žena a děti. „Měl jsem čas o tom přemýšlet po sezoně, a po dlouhém rozhodování jsem se rozhodl, že tohle bude má poslední sezona v NHL,“ začal dvojnásobný vítěz nejlepší ligy světa. „Oni tu pro mě byli posledních více než dvacet let,“ otáčí se Kopitar na své rodinné příslušníky. „Teď je čas, abych tu byl já pro ně. Zaslouží si to.“
„Možná v těch nejdivočejších snech jsem si představoval, že jednou budu hrát v NHL dvacet let. Vyhrál jsem pár Stanley Cupů, odehrál tolik zápasů. Je to skvělý pocit, když se otočím za svou kariérou. Každopádně ještě rok mě čeká a já se chci dívat dopředu. Mám obrovskou motivaci, plno energie hrát ještě dál na tom nejvyšším levelu,“ řekl rodák ze slovinské Jesenice, přičemž zároveň potvrdil, že celá rodina se po jeho konci s hokejem vrátí do Slovinska. „Já i manželka odtamtud pocházíme, máme tam celou rodinu. Určitě se na čas vrátíme a pak se uvidí, kam nás život zavane...“
Kopitar stále patří mezi klíčové opory Kings. V dresu, který obléká téměř celý hokejový život, zvládl loni 67 bodů (21+46), produktivnější byl jen Adrian Kempe. Zároveň potřetí v kariéře dosáhl na Lady Byng Trophy pro největšího gentlemana ligy, když za celou sezonu dostal jen dva menší tresty.
Vrcholem kariéry borce, který se kdysi stal prvním Slovincem, který nastoupil k zápasu NHL, se pochopitelně staly boje o Stanleyův Pohár v letech 2012 a 2014. V obou případech dotáhl svůj tým k ligovému triumfu z pozice nejproduktivnějšího hráče play off.
V kariérních highlightech slovinské legendy najdeme také dvojnásobné držení Selke Trophy pro nejlepšího defenzivního útočníka NHL, zároveň patří mezi 52 hráčů, kteří za svou kariéru získali přes 1200 bodů a je jedním z pouhých pěti Evropanů s více než osmi stovkami asistencí v National Hockey League.
Teď čeká Anžeho Kopitara jeho „last dance“. Kings by určitě i pro něj rádi zlomili prokletí prvního kola, a ještě jednou zabojovali o nejcennější pohár.
