Legenda legend! Kopitar překoná rekord v počtu zápasů

Není pochyb o tom, že Anže Kopitar je jedno z nejvýznamnějších jmen v historii Los Angeles Kings. Svůj status legendy pak dá na úplně jinou úroveň v noci na neděli, kdy se stane rekordmanem v počtu odehraných zápasů.

Kopitar při čtvrtečním vítězství 7:3 na ledě Minnesoty vyrovnal Dustina Browna s 1296 odehranými zápasy v historii Kings, v noci na neděli proti Bruins pak Browna překoná.

"Tady se není o čem bavit, jeho číslo se objeví u stropu stadionu vedle Browna a Roba Blakea nebo Luca Robitaillea,“ řekl k tomu trenér Los Angeles Todd McLellan. "A jeho fotka bude v Torontu v Hokejové síni slávy.“

Kromě toho, že Kopitar pomohl dovést Kings k poháru v letech 2012 a 2014, je pětinásobným účastníkem Utkání hvězd NHL, dvojnásobným držitelem Selke Trophy a dvojnásobným držitelem Lady Byng Trophy.

V 15 ze 17 sezon byl nejproduktivnějším hráčem Los Angeles, když nasbíral 1146 bodů, díky čemuž se blíží se k dalším milníkům Kings. Osm bodů mu chybí k tomu, aby se vyrovnal Robitailleovi (1154) na druhém místě historické tabulky Los Angeles za Marcelem Dionnem (1307), a šest asistencí mu chybí k tomu, aby vyrovnal Dionna (757) na historickém rekordu Kings v počtu asistencí.

"Co na to říct? O něm by se dalo mluvit hodiny," řekl útočník Kevin Fiala. "Je to idol pro každého. Ikona. Všechno dělá dobře. I ty malé detaily. I přes to, co dokázal, chodí denně na led dřív a maká na sobě.“

„Vzpomínám si, jak jsem se na Kopiho díval a byl jsem jako opařený. Byl neuvěřitelný,“ vzpomíná jeho současný spoluhráč Blake Lizotte na tažení Kings za pohárem v roce 2014. „A pak ho poznáte a říkáte si, že je to ještě lepší člověk. Ten chlap je prostě jeden z nejlepších, co kdy hráli. Už jen to, jak se chová k ostatním lidem s respektem, ať už jde o média nebo všechny kolem.“

McLellan také poukazuje na Kopitarovu povahu vycházet a bavit se s každým v týmu jako na důvod, proč se mu podařilo dosáhnout tolika úspěchů. A předpokládá, že ještě zdaleka neskončil.

"Je to mentor a vzor pro každého mladého hráče, který přichází," řekl McLellan. "Ať už hrajete na jakékoliv pozici. Máme velké štěstí, že ho máme. Zatím nejeví žádné známky zpomalení nebo něčeho podobného, takže máme opravdu dobrého hráče ještě na dlouhou dobu."

Share on Google+