Legenda na odchodu. Jets nepočítají s Wheelerem

Hokej je neúprosný byznys. Když je potřeba udělat místo někomu levnějšímu či mladšímu, v podstatě nezáleží na tom, jak se jmenujete. Prostě jdete. Vypadá to, že podobný osud čeká i Blakea Wheelera. Ten už se s odchodem ztotožnil. Zůstává otázkou, kam v rámci výměny zamíří.

Po spekulacích o možném odchodu Marka Scheifeleho a Pierra-Luca Duboise se naplno rozjíždí také šepot o výměně Blakea Wheelera.

Kola se naplno roztáčí až nyní, protože mu s prvním červencem vyprší klauzule ve smlouvě o nevyměnitelnosti. Tu Wheeler nahradí seznamem pěti týmů, kam by mohl být vyměněn. Zámořští novináři však tvrdí, že by byl ochotný přijmou trejd i jinam, a to za předpokladu, že by to bylo vhodné pro jeho kariéru a rodinu.

Pětatřicetiletý křídelník má smlouvu ještě na dva roky se sezonním platem 8,25 milionů dolarů. Vyměnit takový kontrakt nebude jednoduché, stejně jako najít destinaci, kde si přebrání velkého platu mohou dovolit.

„Kdybych v téhle části roku neměl v jednom kuse mobil v ruce nebo u ucha, bylo by něco špatně. Jsem dost zaneprázdněný,“ dodal pouze nekonkrétně Kevin Cheveldayoff, generální manažer Jets.

Užití slova legenda v nadpisu rozhodně není náhodné. Wheeler v organizaci působí od roku 2010, tedy ještě od dob Atlanty Thrashers. Nikdo v historii týmu taky nemá více asistencí ani bodů, v počtu zápasů je druhý. Zkrátka klubová ikona se vším všudy.

Nežije však jen z jména, jeho výkony jsou velice konzistentní. I když se o něm tolik nemlví, tak vězte, že v posledních čtyřech sezonách odehrál dohromady 268 utkání, v nichž získal 262 bodů. Tempo téměř bodu na zápas je více než solidní.

Mezi kandidáty na zisk zkušeného útočníka se mimo jiné řadí například Ottawa, která díky poměrně velkému množství místa pod platovým stropem nemá problém přebrat celou Wheelerovu smlouvu. Kromě stále produktivního útočníka by získala i výtečného lídra.

Kam Wheeler zamíří podle vás?

