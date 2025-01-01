Legenda NHL ohromena: Takový talent jsme v Montrealu neviděli od dob Lafleura

14. srpna 11:24David Zlomek
Teprve 21letý Lane Hutson má za sebou nováčkovskou sezonu, o jaké se většině hráčů ani nezdá. Šest gólů, šedesát asistencí, celkem 66 bodů – čísla, která z něj udělala prvního hráče Montrealu od roku 1972, jenž získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. A když se podíváte do historie, jen tři obránci v dějinách NHL dokázali v premiérové sezoně posbírat víc bodů než on.
Montreal díky němu ukončil tříleté sucho bez play-off. V pěti zápasech vyřazovacích bojů přidal pět bodů a ukázal, že jeho hvězda teprve začíná stoupat. A to všechno při výšce pouhých 175 centimetrů a váze 73 kilogramů.
„Čas ukáže, ale pravděpodobně je to největší talent, jakého Canadiens měli od dob Lafleura,“ prohlásil bez váhání dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a člen Hokejové síně slávy Serge Savard. „Od prvního okamžiku, co jsem ho viděl, jsem byl přesvědčen, že z něj bude hvězda NHL.“
Podobně mluví i jiná legenda – Larry Robinson. „První, co všichni říkali, bylo, že je moc malý a v NHL ho zničí. To samé kdysi tvrdili o Gretzkym. A podívejte se, co dokázal,“ připomněl Robinson pro Journal de Montreal.
Hutsonův recept na úspěch? Neuvěřitelná obratnost a rychlost. Podle oficiálních statistik NHL Edge dosáhl loni maximální rychlosti 38,27 km/h – v lize patřil mezi absolutní elitu. Díky tomu se dokáže vyhnout i těm nejtvrdším hitům.
„Když na vás letí chlap přes metr devadesát stovkou, je to děsivé. Ale on má vždycky způsob, jak se vyhnout. Nebojí se hrát ani v těch nejintenzivnějších momentech,“ chválí Savard.
