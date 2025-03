Legenda se loučí! Myslel jsem, že v Bostonu zůstanu navždy, říká Marchand. Prý je jako znovuzrozený

Brad Marchand si poprvé zkusil obléct barvy Panthers. Nejdřív jen na dálku – během videohovoru s dětmi. „Na stole přede mnou ležela čepice s logem Floridy. Řekl jsem jim: ‚Počkejte, než zavěsíte, něco vám ukážu.‘ A nasadil jsem ji. Bylo to zvláštní,“ přiznal.

Když o den později přišel na tiskovou konferenci v červené bundě Panthers a tmavě modré kšiltovce, byl si jistý – tohle už není jen sen, ale realita. Po 16 letech v dresu Bostonu se přesunul na Floridu, a i když odchod nesl těžce, teď je nadšený.

„Když jsem vešel do kabiny Panthers, měl jsem flashbacky na rok 2011. Připomnělo mi to Bruins v roce, kdy jsme vyhráli Stanley Cup,“ svěřil se. „Tihle kluci nejsou jen parta, jsou rodina. A přesně to potřebujete, pokud chcete vítězit.“

Marchand chtěl v Bostonu zůstat, ale jednání o nové smlouvě nikam nevedla. Klub se nakonec rozhodl ho vyměnit a uzavřít tím jednu velkou kapitolu. Hvězdný útočník se s Bruins rozloučil celostránkovým vzkazem v Boston Globe: „Děkuju, že jste mi pomohli splnit sen hrát NHL.“

Teď má však novou misi. Připojil se k týmu, který patří mezi hlavní favority na Stanley Cup. Florida vede Atlantickou divizi, posledních šest zápasů vyhrála se skóre 20:5 a brankář Sergej Bobrovskij za poslední čtyři utkání inkasoval jediný gól. Marchand cítí, že udělal správný krok.

„Nikdy nevíte, kolik času vám zbývá,“ zamyslel se. „Každý hráč v téhle lize sní o tom, že bude bojovat o Stanley Cup. A tohle je tým, který na něj může dosáhnout.“

Mezi novými spoluhráči už má i pár starých známých. Třeba Sama Bennetta, který mu loni v play-off poslal nevybíravý hit na hlavu. Jak na něj Marchand reagoval?

„Jo, pořád je to hajzl,“ prohodil s úsměvem. „Ne, Benny je super. Jakmile jsme byli spolu v kanadské reprezentaci na 4 Nations Cupu, bylo jasné, že si sedneme. Na ledě jsme si šli po krku, ale teď jsme na stejné straně. I když moje čelist z toho asi nemá radost.“

Florida zahájí svůj šestizápasový trip v Bostonu. Marchand s týmem odcestuje, ale kvůli zranění v horní části těla, které utrpěl 1. března proti Pittsburghu, zatím nenastoupí.

„Bude to emocionální,“ připustil trenér Panthers Paul Maurice. „Tohle není obyčejná výměna. Brad byl součástí Bruins, kapitánem, symbolem klubu. Chce to respekt.“

A jak se Marchand těší na svůj návrat do TD Garden? „Bude to zvláštní. Celou kariéru jsem byl na té druhé straně. Ale víte co? Už se nemůžu dočkat.“

