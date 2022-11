Legenda, úžasný hráč, super člověk. Hossův dres zamíří ke stropu

Marián Hossa už rok ví, že jeho číslo bude v organizaci Chicaga Blackhawks navždy vyřazeno. Až dnes se ale dočká speciálního ceremoniálu, kdy se bude vyvěšovat dres. Budou u toho všichni blízcí, tleskat se bude ve stoje. A určitě dojde i na slzy.

Někdejší slovenský vynikající útočník bude osmým hráčem, jehož dres Chicago vyřadí. Před ním se to povedlo pouze takovým legendám, jako jsou Stan Mikita, Bobby Hull nebo Tony Esposito.

„Je to úžasné. Pořád mi to nějak nedochází. Ve skoro stoleté historii klubu bylo vyřazeno pouze sedm čísel, já budu to osmé,“ přemítal Hossa. „Je to pro mě velká pocta a ohromně moc to pro mě znamená. Přiletí sem spousta kamarádů, moc se na to těším. Užiju si každičký moment.“

O tom, jak velkou osobností v historii ligy je, nehovoří pouze samotné vyřazení dresu a velká úcta ze strany organizace, ale také slova, jaká k Hossovi volí ti nejlepší hráči jeho generace.

„Úžasný hráč,“ říká například samotný Sidney Crosby. Oba se potkali v Pittsburghu. „Prvních pár zápasů, co hrál vedle mě, doslova létal a vracel se do obrany i za mě. Je hodně uznáván za to, jaký byl směrem dopředu, ale v obraně byl taky výborný. Bylo super mít příležitost zahrát si s takovým hráčem.“

Největší slávu si Hossa ale vybojoval v Chicagu. Stanley Cupy, hromada bodů, skvělé výkony a oblíbenost na tribunách i mezi hráči. Kupříkladu vedle Patricka Kanea seděl v kabině šest let. A to už je nějaká doba.

„Vynikající spoluhráč,“ smeknul klobouk americký útočník. „Tolik jsme se spolu nasmáli. Každý mluví o tom, jak dobře to uměl do obrany, ale vždyť vstřelil přes pět set gólů! Do týmu přinášel v podstatě všechno. Super kluk, super hráč. Perfektní hokejista.“

K poklonám se přidala i další legenda Blackhawks, která však stále aktivně hraje. Jonathan Toews byl společně s Kanem vždy v centru dění, avšak dobře ví, že to byl i Hossa, kdo by si stejnou pozornost zasloužil.

„Výjimečný hráč,“ nechal se slyšet dlouholetý kapitán Chicaga. „Spousta pozornosti šla na mě s Kanem nebo Seabrooka s Keithem, ale Hossa vždycky dokázal upoutat fanoušky. Na ledě trávil spoustu času, otravoval všechny protihráče. A i když jsme v tom střídání dostali gól, stejně mu ve stoje tleskalo dvacet tisíc lidí.“

Něco podobného čeká Hossu dnes v noci. Před domácím zápasem Chicaga proti Pittsburghu dojde na tolik očekávanou ceremonii. Naprosto zaslouženou.

