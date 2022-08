Legenda v nesnázích. Börje Salming trpí zákeřnou nemocí

Moc nepříjemná zpráva prochází poslední dny nejen komunitou fanoušků Toronta. Legendární švédský hokejista Börje Salming, jeden z prvních úspěšných dobyvatelů NHL z evropského kontinentu, trpí amyotrofickou laterální sklerózou, známější pod zkratkou ALS.

U nás na ní ze známých osobností zemřel například bývalý plzeňský fotbalista Marián Čišovský nebo politik Stanislav Gross. Jedná se o neurodegenerativní onemocnění mozku, v jehož důsledku člověk přestávat ovládat svaly, až dojde k jejich atrofii (rozpad tkáně).

Fatální, neléčitelná nemoc je v naprostém rozporu s tím, jak jednasedmdesátiletý Salming dosud žije. Fyzicky ve formě, stále aktivní, tak jako většinu předešlého života. „Byli jsme spolu v březnu a dubnu, vypadal, že by mohl klidně pořád hrát. Obdivujete jeho fyzičku a pak dostanete tuhle zprávu,“ nemohl se z noviny vzpamatovat bývalý spoluhráč Darryl Sittler.

Tvrďák i v očích tvrďáka

Salming hrál za Toronto v letech 1973-1989. Následně strávil rok v Detroitu a pak ještě tři sezóny doma ve Stockholmu, i když z té poslední už odehrál málo. V době, kdy si třicátníci připadali staří a pětatřicátníci ve vrcholovém hokeji byli raritou, končil ve 42 letech; NHL vydržel hrát do 39 let!

Kanaďané mezi sebe konkurenci z Evropy nechtěli a uměli to dát najevo. Jak říká připojené video, v sedmdesátých letech nebylo snadné být hokejistou. Salming byl bit jako žito. Stát se některé tehdejší zákroky dnes, následovala by za ně doživotní suspendace.

Statečný potomek Vikingů je zaslouženou legendou, průkopníkem, který v těch nejtěžších dobách prošlápl cestu ostatním hráčům starého kontinentu. Kvality švédského obránce uznal i kritik Evropanů Don Cherry, který tradičně vyznával tvrdý zámořský styl.

„Neslyšeli jste ode mě o něm jedno křivé slovo,“ řekl minulý týden, když se dozvěděl, jakou chorobou trpí. „Byl to zatraceně dobrý hokejista. O jeho přítomnosti na ledě jste vždycky věděli. Ten chlap měl koule, to viděl každý. Skvěle si rozuměl s pukem, ale co si pamatuju nejvíc, jak padal do střel. Byl v tom opravdu dobrý.“

Cherry si vybavuje, že byl Salming v Torontu velmi populární, ale naplno to prý docenil až v roce 1976, kdy nastoupil za Švédsko proti Kanadě na prvním Kanadském poháru ve své domovské aréně. Cherry byl asistentem na lavičce javorového listu. Aplaus publika byl obrovský. (Viz video v čase 1:30).

„Bylo to v Maple Leaf Gardens. My měli v týmu Darryla Sittlera a Lannyho McDonalda (tehdejší hvězdy Maple Leafs, pozn. autora), ale oni tleskali Börjemu,“ vzpomíná osmaosmdesátiletý Cherry.

ALS postihuje často sportovce

Salming odehrál v Torontu přes tisíc zápasů. Ve špičce sbíral 70-80 bodů za sezónu. Stal se oblíbencem fanoušků v éře, kdy sláva Maple Leafs vyhasla a tradiční tým málokdy došel dál v play off.

ALS podezřele často postihuje bývalé sportovce, hlavně fotbalisty, mnohdy i výkonnostní úrovně. Spekuluje se o negativech otřesů hlavy, přesnou příčinu ale nikdo nezná. Účinná léčba neexistuje.

Onemocnění Salminga je tím překvapivější, že je i po sedmdesátce stále v obdivuhodné formě. Během kariéry překonal spoustu zranění, včetně příšerné řezné rány bruslí do obličeje, která si vyžádala 200 stehů a málem ho připravila o oko (viz foto).

Ve všech hokejových bitvách obstál, teď ho čeká ten nejnerovnější boj.

