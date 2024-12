Legenda vedle legendy: Crosby a Lemieux sdílí rekord Penguins

Sidney Crosby opět potvrdil svůj status hokejové legendy, když dorovnal historický rekord svého vzoru a člena Síně slávy Maria Lemieuxe. V pondělním utkání Pittsburgh Penguins proti Philadelphia Flyers, které Penguins vyhráli 7:3, Crosby v první třetině zaznamenal asistenci, která mu přinesla 1 033. přihrávku v kariéře, čímž dorovnal Lemieuxův rekord nejvíce asistencí v historii týmu.

Philip Tomasino zužitkoval Crosbyho precizní přihrávku bekhendem na přesilovce v čase 17:44 první třetiny. „Jen jsem se snažil jít na branku,“ řekl Crosby. „Na poslední chvíli jsem si všiml, že je na zadní tyči.“

Crosby a Lemieux nyní sdílejí 12. místo v historických tabulkách NHL v počtu asistencí. Jen tři hráči v historii ligy nasbírali více asistencí za jeden tým než tihle dva velikáni.

„Nikdy jsem na to nemyslel,“ přiznal Crosby. „Snil jsem o tom, že budu hrát NHL, a jsem za to po všechny ty roky vděčný, ale kde jsem v historických tabulkách, na to nemyslím. Ale být vedle Maria, to je fakt skvělé. Nikdy bych to nečekal. To je prostě bonus.“

Crosby k tomu přidal i další zápisy. V zápase vstřelil gól do prázdné branky ve třetí třetině a asistoval u dalších dvou gólů v první třetině, které vstřelili Rickard Rakell a Bryan Rust. Celkem si tak připsal čtyři body, což je jeho 42. čtyřbodový zápas v kariéře — a druhý za poslední tři zápasy. V této sezóně má Crosby na kontě 10 gólů a 39 bodů ve 36 zápasech.

„Mario je jedním z nejlepších hráčů všech dob, stejně jako Sid,“ řekl trenér Penguins Mike Sullivan. „Jen málo hráčů v historii dosáhlo takových milníků jako tihle dva.“

Lemieux, který ukončil svou kariéru se 1 723 body, vedl Penguins jako hráč k prvním dvěma Stanley Cupům v letech 1991 a 1992. Jako majitel týmu pak sledoval Crosbyho, jak přivádí Pittsburgh k dalším třem titulům v letech 2009, 2016 a 2017.

„Je to další důkaz toho, že Sid je jedním z nejlepších hráčů všech dob, stejně jako Mario,“ dodal Sullivan. „Jejich odkazy budou navždy růst.“

