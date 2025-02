Legenda věří v triumf! Jets mají vše potřebné, aby došli až do konce, říká Selanne

Asi jediné, co Teemu Selanne nepostrádá, jsou mrazivé zimy, které ve Winnipegu sahají až k -25 stupňům. Naopak hokejové dění ve městě sleduje s nadšením z pohodlí svého kalifornského domova. A je nadšený, přirozeně!

„Letos mě Jets strašně baví. Myslím, že mají všechno, co je potřeba k tomu, aby došli až k vítězství ve Stanley Cupu,“ prohlásil legendární Fin. „A vždycky jsem říkal, že se nemůžu dočkat dne, kdy Winnipeg zvedne pohár nad hlavu. Fanoušci si to zaslouží.“

Jeho jméno zůstává v hokejové historii Jets nesmazatelně zapsáno. Během své nováčkovské sezony 1992/93 nastřílel neuvěřitelných 76 gólů a přidal 56 asistencí, což mu vyneslo 132 bodů v 84 zápasech. V dresu Jets celkem odehrál 231 utkání, ve kterých zaznamenal 147 branek a 159 asistencí.

Po třech sezonách v dresu Jets byl Selanne v únoru 1996 vyměněn do Anaheimu za Chada Kilgera a Olega Tverdovského. Tam se stal neodmyslitelnou součástí týmu a strávil u Ducks 14 let. Přesto si Winnipeg stále drží speciální místo v jeho srdci.

„Vím, jak moc tam lidé hokej milují a vždycky jsem byl hrdý na to, že Winnipeg byl součástí mé kariéry. Bylo to nádherné období,“ zavzpomínal Selanne, než se vrátil k současnému týmu. „Jsem nadšený z toho, kam až letos můžou dojít.“

S blížící se uzávěrkou přestupů 7. března se nabízejí otázky, zda by Jets neměli svůj tým ještě posílit. Selanne má jasno – žádné velké změny nejsou potřeba. „Myslím, že Jets vlastně nemusejí dělat vůbec nic,“ prohlásil. „Vždycky jsem věřil, že pokud tým moc neměníte na poslední chvíli, je to jen dobře. Pomáhá to chemii v kabině, hráči vědí, že klub jim věří a že mají vše potřebné k úspěchu.“

Jets momentálně táhnou osmizápasovou vítěznou šňůru a už podruhé v sezoně vyhráli osm zápasů v řadě. Klíčem k úspěchu ale podle Selanneho bude udržet formu až do dubna.

„Musí být nejlepší ve správný moment, musí si vybudovat vrcholnou formu na play-off,“ varuje. „Právě proto někdy týmy, které se do vyřazovacích bojů dostanou na poslední chvíli, dokážou překvapit. Jsou už ve správném rytmu, mají nasazení, a to je v play-off rozhodující. Doufám, že Jets načasují formu perfektně.“

A co kdyby se Winnipeg skutečně dostal do finále Stanley Cupu? Je šance, že by se Selanne ukázal ve městě? „Absolutně, bez debat!“ zasmála se legenda.

