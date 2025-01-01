NHL.cz na Facebooku

NHL

Legenda zpět v Bostonu. Chára se vrací k Bruins a míří do vedení klubu

26. září 10:00

David Zlomek

Boston Bruins oznámili návrat jedné ze svých největších ikon. Zdeno Chára, dlouholetý kapitán a symbol vítězné éry, se znovu stává součástí organizace – tentokrát už ne jako hráč, ale jako poradce a mentor. Klub uvedl, že bude pomáhat s rozvojem obránců, posilovat komunikaci mezi hráči a trenéry, účastnit se tréninků i domácích zápasů a zůstane oporou i pro mladé talenty na farmě.

Klub uvádí, že mezi jeho hlavní úkoly bude kromě zmíněného sloužit jako zdroj informací pro vývojový tým a bude pravidelně navštěvovat hráče na úrovni AHL, aby s nimi navázal kontakt.

„Jsme nadšení a hrdí, že můžeme Zdena přivítat zpět,“ uvedl generální manažer Don Sweeney. „Podělí se s hráči i trenéry o své zkušenosti oddaného sportovce, respektovaného lídra a jednoho z největších hráčů historie NHL.“

Trenér Marco Sturm, který letos poprvé povede Bruins, návrat svého někdejšího spoluhráče vítá: „Hrál jsem po jeho boku a vím, jaké vedení, pracovní morálku a profesionalitu přináší. Jeho znalosti hry budou pro hráče i realizační tým obrovským přínosem.“

Chára odehrál v NHL 1 680 zápasů, což je nejvíce ze všech obránců v historii ligy. Jako kapitán přivedl Boston v roce 2011 ke Stanley Cupu. Dlouhé roky byl symbolem tvrdosti, disciplíny a respektu.

Po odchodu z Bruins ještě hrál za Washington a Islanders, ale letos byl uveden do Hockey Hall of Fame a jeho návrat do klubu působí jako logický krok. Dres s číslem 33 zatím pod stropem TD Garden nevisí, ale fanoušci věří, že je to jen otázka času.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Příprava: Toronto dalo v Montrealu sedm gólů! Postava proti Buffalu neinkasoval

26. září 6:55

Preview: Blues znovu hladoví po úspěchu. Jak daleko dovede Montgomery svůj tým?

25. září 20:00

Rvu se o flek: Zvládne Ivan Ivan navázat na loňský skvělý start?

25. září 18:26

Canucks počítají se svou brankářskou jedničkou, Demko by měl odchytat až 50 utkání

25. září 16:04

nhl.cz doporučuje

Legenda hlásí konec. Kopitar po sezoně ukončí kariéru

19. září 10:30

Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00

Sweeney k vyhlídkám Bruins: Starého kápa jsme se zbavili, nového zatím nemáme

10. září 12:00

Preview: Detroit chce konečně projít do play-off. Posílil Yzerman dostatečně?

9. září 17:10

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.