Legendy vzdávají hold Bergeronovi. Tvé úspěchy mluví za tebe, smeknul Crosby

Jako blesk z čistého nebe. Tak zapůsobilo oznámení Patrice Bergerona o konci kariéry. Právě k jeho hokejové kariéře se hledají slova velmi těžko, naplno se zapsal mezi legendy. Kromě toho vždy působil výborně i jako člověk. I za to si ho ostatní hokejové legendy pořádně cení.

Bergeron patřil spolu s hvězdou Penguins Sidneym Crosbym k nejlepším centrům své éry. Přestože tito dva budoucí členové Síně slávy spolu v NHL nikdy nehráli, strávili hodně času jako spoluhráči v týmu Kanady v mezinárodních soutěžích. Společně získali zlaté medaile na zimních olympijských hrách, na mistrovství světa juniorů i na Světovém poháru.

Díky tomu se stihli dobře poznat, a tak mohl Crosby napsat:

„Bergy, bylo mi potěšením s tebou soupeřit a bylo mi ctí být po celá ta léta tvým spoluhráčem. Tvé úspěchy mluví samy za sebe, ale nejvíce vyniká to, jakým člověkem jsi. Pro nikoho, kdo s tebou nebo proti tobě hrál, neexistuje lepší příklad, než jsi ty. Gratuluji k výjimečné kariéře a užij si další kapitolu, kamaráde.“

Chybět nemohl vzkaz ani od velkého kamaráda Zdena Cháry, s nímž Bergeron vyhrál Stanley Cup v roce 2011.

„Prostě úžasný člověk, přítel, spoluhráč, hráč, vůdce... Patrice je dokonalým příkladem pro nás všechny s tím, jak mluví, jedná a má pozitivní dopad na všechny kolem sebe,“ napsal Chára ke svému příspěvku na Instagramu. „Gratuluji k úžasné kariéře a všem úspěchům, kterých jsi dosáhl. Bylo pro mě absolutním privilegiem, potěšením a ctí hrát s tebou 14 let. Jsi neskutečně skvělý člověk a silný vůdce. Děkuji ti za to, že jsi tak skvělým přítelem a spoluhráčem.“

Ostatně, právě to, jak parádním spoluhráčem byl, dokazují i další hráči, kteří se s ním skrze média loučili.

„Je to asi nejlepší spoluhráč, nejlepší člověk, se kterým jsem se během své patnáctileté kariéry potkal,“ řekl třeba David Backes. „Chlap, který by pro vás udělal cokoliv. Vždycky se o vás zajímá, ptá se, jak se má vaše rodina. Chtěl vás opravdu poznat takového, jaký jste, a záleželo mu na vás jako na člověku i jako na spoluhráči. A to mluví za vše spolu s tím, jak dokázal hrát.“

S úsměvem vzpomíná i Brad Marchand, nerozlučný spoluhráč: „Trenér Claude Julien na mě opravdu tlačil, že musím být jako Bergy. On je dokonalým příkladem, který můžete následovat a od kterého se můžete učit.“

