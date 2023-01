Lehner plní titulky. Bankrotuje s hadí farmou

Robin Lehner v posledních měsících nezažívá vůbec dobré období. Táhlé zranění, měsíce bez hokeje a přidaly se i problémy v osobním životě. Se svou manželkou musel podat návrh na bankrot. Důvod je vskutku podivný.

Lehner a jeho manželka Donya podali na konci prosince žádost o bankrot, přičemž jejich závazky se pohybují mezi 10 a 50 miliony dolarů. Lehner přitom odhadl hodnotu svého majetku na 1 až 10 milionů dolarů.

Důvodem bankrotu je farma s exotickými hady, kterou zkušený brankář zakoupil v roce 2017. V tom roce Lehner koupil sbírku exotických hadů za 1,2 milionu dolarů od muže jménem Ben Renick. O několik měsíců později byl Renick zavražděn svou manželkou a jejím bývalým přítelem.

Zpočátku Renickovi zaplatil dvě stě tisíc dolarů, ale po jeho smrti Lehner platby zastavil.

V podání jsou jako zainteresované strany uvedeny Golden Knights, NHL a Sure Sports Lending. Tedy stejná společnost, kterou žaluje americký konkurzní správce za její roli v bankrotu Evandera Kanea.

Jednatřicetiletý brankář, který je celou sezonu na listině dlouhodobě zraněných kvůli operaci kyčle, založil v roce 2019 společnost RL Exotics. Od té doby prý ztratila spoustu hodnoty, což hrálo velkou roli v tom, že došlo k této nemilé události.

Není to však poprvé, co se mu finance vymkly z rukou. V prosinci totiž na povrch vyšly i informace z rodného Švédska. Podle švédského deníku Aftobladet byl Lehner nucen požádat o ochranu před osobním bankrotem poté, co se mu v rodném Švédsku nepodařil další osobní obchod.

