Lemieux mu zakázal vyměnit Letanga, tak odešel. Kdo Rutherforda v Pittsburghu nahradí?

Také vás šokoval náhlý konec Jima Rutherforda v roli generálního manažera Tučňáků? Vícero zdrojů tvrdí, že za odchodem zkušeného funkcionáře stojí spor s majiteli populárního klubu. Spočívat měl v tom, že Rutherford chtěl vyměnit Krise Letanga, jednu z nejvýraznějších tváří Pens. Letang se podílel zisku třech Stanley Cupů, nicméně už nějaký ten pátek je spíše vlastním stínem. Pittsburským vlastníkům se přesto nelíbila představa, že by ofenzivní bek odešel jinam. A tak se sbalil Rutherford. V současnosti se hledá jeho nástupce a ve hře je dvacítka kandidátů.

Byl za Rutherfordovou rezignací střet eg?

A to eg dvou členů Síně slávy a jednoho byznysmana?

O tom, že právě Letangova výměna měla rozkmotřit Rutherforda s Mariem Lemieuxem a Ronaldem Burkem, informuje na sociálních sítích reportér Colin Dunlap z jednoho z pittsburských rádií.

V jeho příspěvku mimo jiné stojí: "Několik mých zdrojů uvedlo, že právě kvůli chystanému trejdu Letanga se obě strany rozhádaly a situace se stala neudržitelnou."

Těžko očekávat, že se někdy dočkáme oficiálního potvrzení této verze, nicméně není důvod ji nevěřit. Rutherford proslul jako muž, co se nebojí odvážných řezů kádrem. Byly to jeho obchody, co zásadně pomohlo Tučňákům ke dvěma pohárům za sebou.

Také se ví, že Lemieux rád do hokejových záležitostí mluví. Penguins jsou jeho "dítětem". Klubem, kde dominoval, a klubem, co koupí zachránil. Teď mu bude muset najít nového GM.

Ne že by Pittsburgh neměl z čeho vybírat. Známý novinář Pierre LeBrun uvedl, že se Tučňákům už ozvalo 20 mužů, co by o uvolněný flek stáli. Mezi nimi Jason Botterill, Mark Hunter, Mike Gillis nebo Peter Chiarelli.

Ze jmen, které LeBrun zveřejnil, nicméně nejvíce zaujmou následující dvě: Ron Hextall a Tom Fitzgerald. Vždyť Hextall ještě nedávno plnil funkci generálního manažera u nenáviděných rivalů z Philadelphie.

Fitzgerald pak dokonce momentálně pracuje na stejném postu u dalšího tradičního soka Pens a to v New Jersey.

Jako první ovšem přijde na pohovor Švéd Patrik Allvin, který je v tuto chvíli Rutherfordovým dočasným nástupcem. Otázkou zůstává, zda je připravený případně zůstat na pozici GM natrvalo.

Pittsburgh může sáhnout po mnohem zkušenějších borcích, třeba Chiarelli slavil v roce 2011 zisk Stanley Cupu s Bostonem. Předloni usiloval o post generálního manažera v Minnesotě, ta ovšem dala přednost Billu Guerinovi.

Dočká se nové práce teď? LeBrun uvedli, že chtějí mít vybráno do dvou, tří týdnů. Vědí, že v nahuštěné sezoně nesmí ztrácet čas.

