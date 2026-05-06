Letní úkol Bruins číslo jedna? Uklidnit frustrovaného Pastrňáka

18. května 11:00David Zlomek
Když David Pastrňák po vyřazení z play-off předstoupil před novináře, v jeho hlase nebyla slyšet jen únava, ale především tíha uvědomění. Česká hvězda zanedlouho oslaví třicítku a s nostalgií i lehkou frustrací připomněla slova Patrice Bergerona o tom, jak hokejový život rychle utíká a příležitosti mizí. Pro vedení Bruins to byl jasný signál, s ohledem na Pastrňákova nejlepší léta je nutné tým vhodně doplnit. Známý bostonský novinář Joe Haggerty ve svém podcastu Pucks with Haggs nastínil, jaké letní kroky organizace plánuje, aby svou ofenzivní oporu přesvědčila o reálných šancích na zisk poháru.
Klíčovým úkolem k Pastrňákově spokojenosti je dlouhodobé vyřešení pozice elitního centra. Ačkoliv by fanoušci rádi viděli příchod drahé superhvězdy z volného trhu, Haggerty upozorňuje, že řešení už obléká dres s Medvědem na hrudi. Obrovskou nadějí je totiž mladý Fraser Minten.
„Začínám věřit, že právě on by mohl být tím klukem, který během pár let celou roli převezme, a tým tak nebude muset utrácet obrovské peníze za prvního centra zvenčí,“ zaznělo od Haggertyho v podcastu. K tomu bude muset vedení vyřešit i blížící se vyjednávání s Pavlem Zachou. „Pokud by ta částka činila zhruba osm milionů dolarů ročně na šest let, pravděpodobně bych ho s ohledem na celkovou situaci s centry prostě podepsal,“ poradil bostonskému vedení expert.
Pastrňák si po vyřazení stěžoval na zbytečné chyby před vlastní brankou, a právě defenziva proto musí projít výrazným upgradem. Tlak na obranu bude o to větší, že Bruins začnou příští ročník bez svého lídra Charlieho McAvoye, který si odpyká šestizápasový trest.
Podle Haggertyho se chystá příchod hotového beka, což si ovšem vyžádá na hráčském trhu oběti. „Myslím si, že Mason Lohrei je hráč, který může odejít. A dokonce bych řekl, že odejde, pokud se Bruins rozhodnou získat obránce do elitní čtyřky,“ prozradil Haggerty.
Zároveň však uklidnil fanoušky ohledně největšího ofenzivního diamantu v systému. Generální manažer Don Sweeney nehodlá panikařit a rozbít budoucnost klubu. „Nevyměnil bych Jamese Hagense za nikoho a za nic. Naštěstí to Bruins ani neplánují,“ zhodnotil Haggerty nedotknutelnost největšího talentu organizace.