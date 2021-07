Letošní mistr světa by rád zakotvil v Buffalu

Owen Power, jenž je očekávanou jedničkou letošního draftu, by byl velmi rád, kdyby se mohl přidat do organizace Buffala Sabres. Šavle získaly právo na první volbu 2. června během loterie. Druhým nejpravděpodobnějším působištěm kanadského obránce je nový tým Seattle Kraken, který bude mít letos právo druhé volby.

Draft kanadsko-americké NHL se blíží mílovými kroky. Jedničku draftu poznáme už za dva týdny, když první kolo draftu by mělo vypuknout 24. července ve dvě hodiny ranní středoevropského času. Další kola se budou konat přibližně o patnáct hodin později.

Podle předpokladů je očekávanou jedničkou draftu zadák Owen Power, jehož měl celý svět možnost vidět na letošním mistrovství světa v Rize, odkud si kanadský výběr odvezl po zajímavém vývoji turnaje zlaté medaile.

Osmnáctiletý obránce se už nyní netají tím, že by se rád stal členem organizace Sabres. „Bylo by skvělé být součástí tohoto celku. Má bohatou historii, byla by pro mě čest být Buffalem draftován a následně za něj hrát. Navíc bych to měl i blízko domova.“

Poslední věta možná mnohé překvapí, ale je to tak. Buffalo se nachází jen necelých 150 kilometrů od Mississaugy v Kanadě, kde se Owen Power narodil a také vyrostl, takže domů by to měl opravdu blízko.

Owen Power už se v předchozích týdnech nechal slyšet, že by se rád na příští sezónu ještě vrátil na univerzitu v Michiganu. Pokud se tak stane, tak svůj nováčkovský kontrakt v NHL podepíše až v době, kdy bude odehrána kompletní sezóna na univerzitě.

„Myslím si, že obě možnosti jsou správné. Cítím se nyní být v dobré pozici, protože si budu moci vybrat, jestli podepíšu smlouvu, nebo se ještě vrátím na univerzitu. Myslím, že nemůžu udělat chybu ani s jednou variantou. Věřím v sebe, že i kdybych podepsal smlouvu v NHL, tak bych byl připraven odehrát kompletní sezónu, ale zatím ještě nejsem rozhodnutý, jak to vlastně bude.“

Poslední jedničkou draftu, která následující ročník v NHL neodehrála, byl obránce Erik Johnson, jehož si v roce 2006 vybrala organizace St. Louis Blues. Americký zadák se rozhodl zůstat na minnesotské univerzitě, kde ještě odehrál jednu sezónu. V NHL debutoval v ročníku 2007/2008.

Owen Power na závěr vyjádřil své nadšení ohledně draftu, který je už za dveřmi. „Ano, bude to pro mě velmi speciální. Člověk už má v hlavě, že se blíží den, o kterém doteď snil. Pracoval jsem na sobě v celém průběhu mého hokejového života, takže se na ten den moc těším.“

V letošním ročníku si osmnáctiletý zadák připsal bilanci 3+13 během šestadvaceti zápasů za michiganskou univerzitu. Následně pomohl kanadskému výběru získat zlaté medaile na mistrovství světa v Rize, kde si připsal tři asistence a sedmnáct střel na svatyně soupeřů. Průměrně za zápas strávil na ledě lehce přes 20 minut.

