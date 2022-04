Letošní play-off může být pro jádro týmu poslední šance, bojí se Crosby

Za 16 sezón v NHL chyběl v bojích o Stanley Cup jen v debutové sezóně, třikrát pak zvedl slavnou trofej nad hlavu. Teď má jako správný kapitán Sidney Crosby strach o své dva hvězdné hráče. Ti totiž nemají na příští sezónu smlouvu a letošní play-off by tak mohla být jejich poslední šance na titul v Pittsburghu.

Před posledním zápasem základní části NHL vyslal kapitán Tučňáků Sidney Crosby zajímavé varování. Slavné jádro Pittsburghu, tedy trojice Sidney Crosby–Jevgenij Malkin–Kris Letang by se mohlo po této sezóně rozpadnout a letošní play-off by tak mohlo být jejich poslední. „Ač se na to snažíte nemyslet, uvědomujete si, že se to může stát,“ říká dvojnásobný olympijský vítěz a kapitán týmu ze „Steel City“.

Nejde přitom vůbec o „Sid the Kida“, jak se tomuto hvězdnému útočníkovi říká. Ten má smlouvu až do roku 2025. Jsou to Malkin s Letangem, kterým končí jejich osmileté kontrakty. A protože ještě nemají podepsané nové, mohli by po sezóně zamířit na volný trh hráčů. Lídr týmového bodování ale nevěší hlavu. „Hlavní je si to všechno užívat a být za to vděčný. Je jasné, že to nemůže být tak napořád.“

Crosby chyběl v play-off pouze v jeho premiérové sezóně, kdy také ještě Malkin s Letangem nebyli v týmu. Společně si došli pro titul v letech 2009, 2016 a 2017. Slavná osmdesát sedmička k tomu ještě přidala dohromady sedm MVP trofejí, po dvou trofejích za nejlepšího střelce a vítěze kanadského bodování a ocenění pro nejlepšího lídra. Desetkrát byl také zvolen MVP uvnitř týmu, čímž se řadí na druhé místo za Maria Lemieuxe (12).

U posledních dvou triumfů stál i současný trenér Mike Sullivan. „Je neskutečná čest a privilegium být jejich koučem,“ řekl. „Nepřemýšlím nad tím, co se může v budoucnu stát. Mám v mysli jen vděk za příležitost, kterou teď společně máme.“

I on si ale uvědomuje, co se může stát. „Realitou je, že jsme se v prostředí, kde jsou změny nevyhnutelné. Víme, do čeho jdeme. Je úžasné, co dokázali a jaké odkazy v Pittsburghu vybudovali. Už jen za to si zaslouží uznání. Jsou to nejlepší jádro týmu, u kterého jsem kdy byl.“

Penguins jsou v Metropolitní divizi třetí, o bod před Washingtonem. V prvním kole narazí buďto na New York Rangers nebo Floridu Panthers. Je před nimi ale obrovská výzva. Tři sezóny po sobě se totiž dále než do úvodního kola nedostali. V dubnu se jim navíc příliš nedařilo. Pouze třikrát vyhráli v základní hrací době a hned sedmkrát v ní stačili prohrát. Crosby z toho ale těžkou hlavu nemá. „Forma je vtipná věc,“ říká. „Prostě se jí chytnete a snažíte se projet všemi nástrahami.“

