Lháři, alibisto, srabe! Hašek se vymezil proti Ovečkinovi, Rusům by pozastavil smlouvy

Dominik Hašek je známý svými demokratickými apely a teď přišel s dalším jednoznačným postojem. Nekompromisně se vymezil proti Alexandru Ovečkinovi, který coby dlouholetý příznivec ruského prezidenta Vladimira Putina zvolil při komentáři současného dění na Ukrajině vyhýbavou, (nejen) v Dominatorových očích alibistickou linku. Nejprve s novináři nemluvil vůbec a poté prolomil mlčení prohlášením, v němž se Putina nezřekl a označil se za sportovce, ne politika.

Kdo dlouhodobě vnímá vřelý vztah mezi Ovečkinem a Putinem, nejspíš nebyl šokován, když od washingtonského kanonýra uslyšel opatrná slova o krvavém konfliktu na Ukrajině.

Ovečkin bývá vnímán jako vzorný vlastenec, jenže tím to nekončí. Stal se nástrojem proputinovské propagandy. Před lety byl u zrodu Putin Teamu, hnutí na podporu kontroverzního prezidenta, o němž Hašek nyní říká: "Je to šílený vrah."

Putin se od nejvýraznější sportovní postavy Ruska v minulosti dočkal i dalších gest, včetně návštěv či veřejného zastání, třeba při kritice od Artěmije Panarina. Ovečkinovi zaslal svatební dar, považuje jej za svého přítele a spojence ze sportovního světa.

Devítinásobný vítěz Richardovy trofeje teď měl příležitost proti Putinovi vystoupit, uplatnit svůj výrazný společenský vliv.

Podle očekávání ale tuto šanci promarnil. "Je to můj prezident," opakuje. "Ta situace je těžká pro obě strany, snad bude brzy po všem."

Haška tím rozlítil. Česká legenda s těžkým srdcem sleduje vojenský střet a ostře odsuzuje Putina. "Každý dospělý člověk v Evropě ví, že Rusko vede pod vedením šíleného vraha útočnou válku proti svobodné zemi a jejím obyvatelům," píše na twitteru.

"Alexi, jsi srab, alibista a lhář," tepe do Ovečkina a navrhuje, aby NHL pozastavila smlouvy ruským hokejistům. "Pokud tak neučiní, nepřímo se bude podílet na umírání lidí na Ukrajině. Je mi líto těch hráčů z Ruska, co se proti Putinovi vymezili, ale je to nutnost."

Hašek to vnímá jako důležité symbolické gesto a jistou formu sankce. Těch vůči Rusům přibývá, Západ unisono stojí za Ukrajinou. Ovečkin mohl svým hlasem na Putina apelovat, přispět k ukončení bojů, zamezení dalších ztrát na životech, nestalo se.

Až v samotném závěru tiskové konferenci zopakoval slova, co mu nabídli novináři: "Už žádné války, prosím." (Nejen) pro gólmanskou legendu bylo jeho vyjádření nedostačující a chabé.

Ovečkin schytává od hokejové veřejnosti kritiku, dlouholeté bratříčkování s Putinem z něj udělalo člověka, jehož bylo legitimní se na politické otázky ptát. Jeho odpovědi ve stylu "Nejsem politik, ale sportovec" pak pochopitelně působí jako čirý alibismus.

